《特写》沙特王子力挺 詹姆斯·默多克或很快全面接掌21世纪福克斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月21日 - 沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒（Alwaleed bin Talal）一点也不怀疑詹姆斯·默多克（James Murdoch）已准备好在21世纪福克斯担任更重大的角色。21世纪福克斯目前是詹姆斯父亲鲁伯特·默多克开创的媒体帝国最大的一个组成部分。

“詹姆斯是一位卓越超群的人！”阿尔瓦利德在采访中说道。阿尔瓦利德是默多克家族的盟友，也是21世纪福克斯的最大股东之一，持有6.6%的表决股权。阿尔瓦利德特别指出詹姆斯领会数字世界、并理解数字世界正在如何改变新闻界的能力，他说道：“我真的非常欣赏他！”

亿万富豪阿尔瓦利德王子的背书、加上其他股东的日渐认可，可能正为42岁的詹姆斯全面接管21世纪福克斯的日常管理做下铺垫。

一位熟悉默多克家族思路的消息人士称，詹姆斯可能将最早于今年末全面从切斯·凯里（Chase Carey）手中接掌权力。詹姆斯目前与凯里一同担任联席首席运营官，后者还担任总裁职务。

这位消息人士提醒称，该职位变化并未最终确定，且可能延期。现在不清楚詹姆斯将会接任何职，亦不清楚84岁的默多克是否可能会在近期将21世纪福克斯的CEO权杖交到詹姆斯手中。

凯里的合同将于2016年6月30日到期，但他可最早于今年末离职，通知期为六个月。

21世纪福克斯拒绝置评。詹姆斯·默多克拒绝就此报导接受采访。

有一点是明确的，即一些关键投资人似乎开始接受詹姆斯有能力运营21世纪福克斯这一想法。

在采访中，一些了解詹姆斯的顶级投资人以及其他熟悉该公司的人士认为詹姆斯与其父一样，都是富有好奇心与冒险精神的人。但亦提出了他们所欣赏的两大差异：相比其父，詹姆斯对某些资产没有那么感情用事，而且他对争取股东支持更加热心。

如果詹姆斯接手凯里的职位，他将执掌市值接近730亿美元的庞大媒体帝国。这个媒体帝国拥有有线电视、广播网络与电影公司，包括二十世纪福克斯电影公司、福克斯新闻与卫视印度公司（Star India）。

21世纪福克斯完全由默多克家族成员执掌的前景依然令一些投资者感到担忧。

许多股东称，他们非常尊敬61岁的凯里。凯里一直以来都是默多克的得力助手，自2009年后一直担任首席运营官的角色。他们的想法是：凯里不仅是一位不错的首席运营官，而且还能约束默多克家族，尤其是在涉及并购时。

“我们对现在的状况很满意，”21世纪福克斯的最大股东中的一位说道，表示公司的前三大职位都由默多克家族成员掌握而不引进外部人士，这不是一个令人舒服的前景。

但阿尔瓦利德王子表示，如果当年詹姆斯执掌大权，他可能已经阻止了默多克帝国最令人尴尬的挫败之一：新闻集团在2005年买下MySpace之后却没有对其进行发展。“MySpace现在可能都大获成功了，”阿尔瓦利德说道，“那今天可能就不会有Facebook了。”（完）