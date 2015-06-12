默多克将卸任 其子詹姆斯或接掌21世纪福克斯

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月11日 （记者 Jennifer Saba/Nick Zieminski） - 一名知情人士周四称，84岁的传媒大亨默多克将把21世纪福克斯的CEO权杖交给他42岁的儿子詹姆斯。
该消息人士称，作为21世纪福克斯“代际交班”的一部分，福克斯首席运营官切斯·凯里（Chase Carey）将担任顾问职责，并称詹姆斯·默多克将与其43岁的哥哥拉克兰（Lachlan）一起共事。
据公开报导，默多克将担任该公司执行董事长一职。
詹姆斯将执掌公司的日常管理，拉克兰将从悉尼调至洛杉矶，并担任公司联席执行董事长。
这种安排在2014年3月便已启动，其时福克斯宣布晋升拉克兰为福克斯和新闻集团的非执行联席主席，而将詹姆斯与凯里一道晋升为福克斯的联席首席运营官。
21世纪福克斯公司的前三把交椅全部由默多克家族成员执掌，这将是头一遭。
福克斯周四称，公司将在下届董事会议上讨论接班问题。前述消息人士称，该董事会议将于下周举行。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。