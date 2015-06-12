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国际财经 | 2015年 6月 12日 星期五 16:01 BJT

默多克将卸任 其子詹姆斯或接掌21世纪福克斯

路透纽约6月11日 （记者 Jennifer Saba/Nick Zieminski） - 一名知情人士周四称，84岁的传媒大亨默多克将把21世纪福克斯的CEO权杖交给他42岁的儿子詹姆斯。

该消息人士称，作为21世纪福克斯“代际交班”的一部分，福克斯首席运营官切斯·凯里（Chase Carey）将担任顾问职责，并称詹姆斯·默多克将与其43岁的哥哥拉克兰（Lachlan）一起共事。

据公开报导，默多克将担任该公司执行董事长一职。

詹姆斯将执掌公司的日常管理，拉克兰将从悉尼调至洛杉矶，并担任公司联席执行董事长。

这种安排在2014年3月便已启动，其时福克斯宣布晋升拉克兰为福克斯和新闻集团的非执行联席主席，而将詹姆斯与凯里一道晋升为福克斯的联席首席运营官。

21世纪福克斯公司的前三把交椅全部由默多克家族成员执掌，这将是头一遭。

福克斯周四称，公司将在下届董事会议上讨论接班问题。前述消息人士称，该董事会议将于下周举行。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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