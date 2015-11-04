二十世纪福克斯将在迪拜建主题公园

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透11月3日 - 迪拜的Al Ahli控股集团与二十世纪福克斯消费品公司合作，将在迪拜建造一个福克斯品牌的主题公园和度假村，预计将于2018年开业。
根据该协议，二十世纪福克斯还可在迪拜之外另建造最多三个福克斯品牌的度假村。二十世纪福克斯是媒体集团二十一世纪福克斯(FOXA.O)旗下企业。
这将是二十世纪福克斯打造的第二个主题公园，其首个主题公园目前正在马来西亚建设。
迪拜的主题公园将包括根据福克斯电影系列《冰川时代》、《人猿星球》和《博物馆奇妙夜》等打造的景点。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。