二十世纪福克斯将在迪拜建主题公园

路透11月3日 - 迪拜的Al Ahli控股集团与二十世纪福克斯消费品公司合作，将在迪拜建造一个福克斯品牌的主题公园和度假村，预计将于2018年开业。

根据该协议，二十世纪福克斯还可在迪拜之外另建造最多三个福克斯品牌的度假村。二十世纪福克斯是媒体集团二十一世纪福克斯(FOXA.O)旗下企业。

这将是二十世纪福克斯打造的第二个主题公园，其首个主题公园目前正在马来西亚建设。

迪拜的主题公园将包括根据福克斯电影系列《冰川时代》、《人猿星球》和《博物馆奇妙夜》等打造的景点。（完）