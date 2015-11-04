二十世纪福克斯将在迪拜建主题公园

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月3日 - 迪拜的Al Ahli控股集团与二十世纪福克斯消费品公司合作，将在迪拜建造一个福克斯品牌的主题公园和度假村，预计将于2018年开业。
根据该协议，二十世纪福克斯还可在迪拜之外另建造最多三个福克斯品牌的度假村。二十世纪福克斯是媒体集团二十一世纪福克斯 旗下企业。
这将是二十世纪福克斯打造的第二个主题公园，其首个主题公园目前正在马来西亚建设。
迪拜的主题公园将包括根据福克斯电影系列《冰川时代》、《人猿星球》和《博物馆奇妙夜》等打造的景点。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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