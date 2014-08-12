美国个股：对冲基金ValueAct持有21世纪福斯10亿美元股票

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透8月11日 - 对冲基金ValueAct Capital表示，已获得价值10亿美元的21世纪福斯(福克斯) 股票。福克斯董事长为默多克(梅铎)。
福克斯上周放弃以800亿美元收购时代华纳。默多克称没有计划收购其他公司作为替代。
“我们支持(福克斯)单打独斗的计划，(认为)这能推高股价，”ValueAct执行长Jeffrey Ubben对路透称，并表示预计三年后福克斯股价将达到50美元。
福克斯股价周一收高1.16%报34.77美元。
Ubben还表示，支持福克斯60亿美元的股票回购计划。
“我们认为，他们如果想往前走就应该这么做，让大家看到他们的现金流。”
福克斯没有立即回应置评请求。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一稍早报导了ValueAct持股的新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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