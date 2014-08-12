美国个股：对冲基金ValueAct持有21世纪福斯10亿美元股票

路透8月11日 - 对冲基金ValueAct Capital表示，已获得价值10亿美元的21世纪福斯(福克斯) 股票。福克斯董事长为默多克(梅铎)。

福克斯上周放弃以800亿美元收购时代华纳。默多克称没有计划收购其他公司作为替代。

“我们支持(福克斯)单打独斗的计划，(认为)这能推高股价，”ValueAct执行长Jeffrey Ubben对路透称，并表示预计三年后福克斯股价将达到50美元。

福克斯股价周一收高1.16%报34.77美元。

Ubben还表示，支持福克斯60亿美元的股票回购计划。

“我们认为，他们如果想往前走就应该这么做，让大家看到他们的现金流。”

福克斯没有立即回应置评请求。

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一稍早报导了ValueAct持股的新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)