推特股价暴跌 因报导称潜在竞购方失去兴趣

路透10月10日 - 推特(Twitter)(TWTR.N)股价在周一最低下挫逾14%.彭博新闻在周末报导称，包括Salesforce.com(CRM.N)在内希望较大的竞购者已对其失去兴趣。

彭博周六援引知情人士的消息称，原本曾接洽银行讨论收购可能的Salesforce、Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌以及迪士尼(DIS.N)，现在已不大可能推进此事。

彭博报导引述一位熟知此事的人士报导称，推特原计划周五召开有外部顾问参加的董事会会议讨论出售事宜，但后来取消了会议。(bloom.bg/2dAlT7J)

推特股价在上周的后两天暴跌约20%，之前科技网站Recode报导称，谷歌、迪士尼和苹果(AAPL.O)对该公司已无收购兴趣。推特于上月宣布准备出售公司的消息。

推特股价周一最低跌至16.93美元，创出数月低点。

Salesforce执行长Mark Benioff曾公开表示他对推特有兴趣，但并未表示其公司将会收购推特。

路透报告称，受困于用户增长停滞的推特曾告诉潜在买家，希望在10月27日公布第三季财报之前完成谈判。

许多投资者与分析师认为，如果无人收购，推特并没有明确的后备计划。(完)