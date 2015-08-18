美国个股： Twitter称加快推进亚太地区的内容合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月18日 - Twitter Inc 周二表示，将加快推进在亚太和中东地区内容方面的合作。
该公司发布声明称，已经任命驻新加坡的高管Rishi Jaitley扩大主要市场的团队，比如澳洲、印度和日本，并且拓展入大中华区和东南亚市场。Jaitley此前担任Twitter印度和东南亚的市场主管。
Twitter一直在积极拓展承载图片、视频和互动内容的功能。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”