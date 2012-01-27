Twitter将在部分国家对用户发布内容设限

路透旧金山1月26日电（记者 Gerry Shih）---Twitter周四宣布，将在一些国家对其Tweets内容设限。这不禁让人再次思考一个问题：社交媒体平台在扩大全球用户基础的同时，将如何处理言论自由问题。

迄今为止，如果收到政府删文请求，Twitter就不得不将某条Tweet从其全球网络删除。但该公司周四发表博文称，Twitter已可以对内容进行选择性屏蔽，特定国家用户将看不到相关信息。

Twitter在文章中称：“从今天起，有些内容在特定国家无法查看，而其它国家的用户则能看到。”

Twitter举例称，它可能会与法国和德国合作，对支持纳粹的内容进行屏蔽。

该公司表示，即使Twitter能够对内容设限，也无法在一些国家生存。“有些国家与我们的想法很不一样，所以我们无法在那里存在。”

“随着我们继续向海外扩张，我们将进入对言论自由持不同看法的国家”

Twitter表示，考虑到透明度的问题，已建立一项机制，用户在其Tweet内容被屏蔽时将收到通知。

Twitter发言人拒绝对上述博文进行解释。

Twitter表示将审查内容，标志着该公司态度发生重大转变。一年前，突尼斯、埃及和其他阿拉伯国家的反政府示威者通过社交网络组织大规模抗议活动，Twitter的影响力引起全球关注。

上述博文称：“我们不会根据Tweets的内容进行删除。我们坚持言论自由的立场，有义务保护用户言论自由，维护他们质疑个人信息遭泄露的权利。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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