Twitter称加快推进亚太地区的内容合作

路透新加坡8月18日 - Twitter Inc(TWTR.N)周二表示，将加快推进在亚太和中东地区内容方面的合作。

该公司发布声明称，已经任命驻新加坡的高管Rishi Jaitley扩大主要市场的团队，比如澳洲、印度和日本，并且拓展入大中华区和东南亚市场。Jaitley此前担任Twitter印度和东南亚的市场主管。

Twitter一直在积极拓展承载图片、视频和互动内容的功能。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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