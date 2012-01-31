Twitter称新规意在增加透明度--华尔街日报

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月31日电---华尔街日报报导，Twitter首席执行官Dick Costolo表示，该公司近期公布网站内容审查政策意在以透明的方式满足政府移除特定内容的要求，并非要积极监控用户发言。
Twitter上周称，将开始限制特定国家用户的发言内容。Twitter在全球快速扩张的同时如何应对言论自由问题再次被摆上桌面。
根据华尔街日报报导，Costolo在新闻集团旗下All Things D网站召开的“Dive Into Media”大会上称，“我们对用户发言的立场没有改变。”
Costolo表示，Twitter只会根据当地政府的要求屏蔽在当地的发言内容，世界其他地方的用户仍可以看到。被屏蔽的发言区域会显示一条信息：应当地政府要求，该发言已被移除。
Costolo称，该政策不是Twitter进入新市场的手段，比如中国或伊朗。
“我觉得我们无法适应中国目前的环境。”Costolo说道。
目前无法联系到Twitter人士进行评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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