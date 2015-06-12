推特执行长Costolo宣布辞职 公司管理层再现变动

路透旧金山6月11日 - 美国推特(Twitter Inc)(TWTR.N)执行长Dick Costolo突然于周四宣布辞职。当前之际，该公司用户增长缓慢且吸引广告商的速度亦不及竞争对手，正在引起越来越多人的深思。

公司另一位创始人Jack Dorsey将临时接替Costolo担任执行长。

消息公布后，推特股价在盘后交易中大涨8.5%。该股在常规交易时段几近持平于35.84美元。

“很不幸，这则消息并没有让人觉得惊讶，”管理咨询公司orrester Research的Nate Elliott表示。“从中得出的结果就是，推特目前的情况不是很好，要么是在用户服务，要么是市场营销方面(出现了问题)。”

Costolo表示，Twitter在寻找新的执行长时将考虑内部和外部候选人。

Dorsey称，尚未开始寻找人选，但表示公司要找一个每天使用Twitter并“热爱”这个产品的执行长。

Costolo在声明中称，为在Twitter的六年经历感到“特别骄傲”。

公司在一份管理文档中称，他将在7月1日离职，继续留在董事会。

Costolo同意在7月1日之后取消其所有剩余的非既得Twitter股权。Dorsey将继续担任Square执行长，他在2007年5月至2008年10月曾任Twitter总裁和执行长。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 许娜/张涛)

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