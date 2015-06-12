推特执行长Costolo宣布辞职 公司管理层再现变动

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山6月11日 - 美国推特(Twitter Inc)(TWTR.N)执行长Dick Costolo突然于周四宣布辞职。当前之际，该公司用户增长缓慢且吸引广告商的速度亦不及竞争对手，正在引起越来越多人的深思。
公司另一位创始人Jack Dorsey将临时接替Costolo担任执行长。
消息公布后，推特股价在盘后交易中大涨8.5%。该股在常规交易时段几近持平于35.84美元。
“很不幸，这则消息并没有让人觉得惊讶，”管理咨询公司orrester Research的Nate Elliott表示。“从中得出的结果就是，推特目前的情况不是很好，要么是在用户服务，要么是市场营销方面(出现了问题)。”
Costolo表示，Twitter在寻找新的执行长时将考虑内部和外部候选人。
Dorsey称，尚未开始寻找人选，但表示公司要找一个每天使用Twitter并“热爱”这个产品的执行长。
Costolo在声明中称，为在Twitter的六年经历感到“特别骄傲”。
公司在一份管理文档中称，他将在7月1日离职，继续留在董事会。
Costolo同意在7月1日之后取消其所有剩余的非既得Twitter股权。Dorsey将继续担任Square执行长，他在2007年5月至2008年10月曾任Twitter总裁和执行长。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫；审校 许娜/张涛)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。