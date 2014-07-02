推特任命前高盛高管Noto为公司CFO

路透7月1日 - 推特(Twitter)(TWTR.N)已经任命前高盛知名高管Anthony Noto担任公司的首席财务官(CFO)。Noto牵头负责了推特去年11月的成功上市。

推特在宣布了最新高层管理人员变动后，股价最高跳涨4.8%。前首席财务官Mike Gupta周二被任命为推特的高级副总裁，主管战略投资事务。

在过去两个季度里，推特的用户和使用量增长低迷，导致股价在六个月里几乎跌去一半。

一位熟悉内情的消息人士称，推特希望通过任命Noto为首席财务官，能更好的与华尔街进行沟通，解释公司的商业机会。该人士称，“Anthony对华尔街的喜好十分熟悉。”

推特在提交的文件中指出，Noto将获得25万美元的年薪以及150万股的一次性限制股股权。按照推特周一收盘价，这些股权价值6,150万美元。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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