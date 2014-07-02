推特任命前高盛高管Noto为公司CFO

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透7月1日 - 推特(Twitter)(TWTR.N)已经任命前高盛知名高管Anthony Noto担任公司的首席财务官(CFO)。Noto牵头负责了推特去年11月的成功上市。
推特在宣布了最新高层管理人员变动后，股价最高跳涨4.8%。前首席财务官Mike Gupta周二被任命为推特的高级副总裁，主管战略投资事务。
在过去两个季度里，推特的用户和使用量增长低迷，导致股价在六个月里几乎跌去一半。
一位熟悉内情的消息人士称，推特希望通过任命Noto为首席财务官，能更好的与华尔街进行沟通，解释公司的商业机会。该人士称，“Anthony对华尔街的喜好十分熟悉。”
推特在提交的文件中指出，Noto将获得25万美元的年薪以及150万股的一次性限制股股权。按照推特周一收盘价，这些股权价值6,150万美元。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。