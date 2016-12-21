推特首席技术官宣布将辞职 为高调离职的又一名公司高管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月20日 - 推特(TWTR.N)首席技术官(CTO)Adam Messinger周二发表推文称，他将离开公司。此前该公司已有多名高管相继高调离职。
Messinger已在推特工作五年，于2013年3月担任CTO。在2011年加入推特前，他是甲骨文(ORCL.N)的研发副总裁。(bit.ly/2h7Gwtb)
Recode援引了解该公司重组情况的人士报导称，工程副总裁Ed Ho将接管所有产品和工程业务，并直接向首席执行官Jack Dorsey报告。(on.recode.net/2hXr9BR)
“我们正在采取措施，通过提升工程、产品及设计功能，来精简机构并让公司扁平化，目前每个领域都直接向Jack报告，”该公司的一位发言人在电邮中称。
作为CTO，Messinger负责工程、产品开发和设计业务。
推特已有多名高管相继离职，其产品团队在不到一年时间内先后出现过三任主管。
推特首席运营官Adam Bain上月离职，其职务由首席财务官Anthony Noto接替。
该公司产品副总裁Josh McFarland周二也表示，他将离开公司，加盟矽谷风投公司Greylock Partners。
推特在10月时曾表示，可能裁员9%并关闭视频应用Vine，以削减成本。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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