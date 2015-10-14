推特宣布裁员 执行长Dorsey志在恢复增长

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月13日 - 推特(TWTR.N)将裁减不超过336个岗位，占其员工总数的约8%。该公司联合创办人Jack Dorsey重返执行长一职后，准备让这家微博服务商的用户基数恢复增长。
此番裁员主要集中在工程和产品功能部门。一周前Dorsey重新正式接掌执行长一职。
推特股价周二涨幅一度高达6.7%至30.68美元。截至6月30日，该公司共有约4,100名员工。
“我们坚信工程方面的业务未来将会以更快的速度轻装上阵，同时该部门员工数占员工总数的比例依然最大，”Dorsey在给员工的信中表示，“公司的其余部门也会相应精简。”
但FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi却表示，除了工程业务部门要实现利润目标之外，公司还需要注重“合理化销售”。
RBC Capital Markets的分析师Mark Mahaney在报告中写道，工程部门的裁员或打击该公司“以强劲速度继续增长的能力”。
推特预计裁员成本大约在1,000万至2,000万美元，重组开支在500万至1,500万美元。这些税前重整支出，料大都在第四季提列。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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