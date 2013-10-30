Twitter外观变脸 更具视觉冲击

路透旧金山10月30日（记者 Gerry Shih） -Twitter诞生于2006年，以短信业务起家，如今沉溺于图片业务，并准备在今年上市。

该公司周二对外观设计进行改版，通过在时间轴（timeline）内直接显示视觉媒体来支持图片和视频分享业务。而在此之前，用户则需要点击进入推文才能看到嵌入的多媒体内容。

虽然这样的改变不会影响内容分享的基本机制，但却可能改变人们对Twitter的感观。在智能手机面世前，Twitter以短信内容为基础、140字数为限的风格一直没变过。

鉴于Twitter准备在数周内上市，这样的改变还会为其广告商提供更多机会去获取吸引眼球的广告，从而可为公司带来更多收入。

Twitter很早就认识到，在社交媒体中，图片和视频是用户最常拿来分享的内容。

对于Twitter的新外观，一些科技达人和早期使用者的反应不尽相同。他们中的许多人曾预测，更具视觉冲击的外观对新用户而言颇具诱惑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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