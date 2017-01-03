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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 09:10 BJT

推特大中华区总经理陈葵发推文宣布离职

路透纽约1月2日 - 美国社交媒体平台推特(TWTR.N)大中华区董事总经理陈葵(Kathy Chen)周六发推文宣布将离开该公司。她此前负责为推特招徕潜在的中国广告客户。

“既然推特的亚太地区团队在与中国广告客户直接合作，这是我离开公司的恰当时机，”她写道。

她写道，过去两年推特在大中华地区的广告客户增长近400%，令该地区成为公司在亚太地区收入增长最快的市场之一。

推特一直处于获利的压力之下，10月时曾称将在全球裁员9%以削减成本。推特的印度与中东市场前董事总经理Parminder Singh于11月初离职。

推特未回应请求置评的电邮。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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