Twitter计划明年初在香港开设办事处--WSJ

2013年9月10日在马其顿拍到的Twitter公司的标识。 REUTERS/Ognen Teofilovski

路透11月6日 - 《华尔街日报》（WSJ）报导称，Twitter (TWTR.N)计划明年初在香港开设办事处，以服务大中华区并向中资企业拓展广告业务。

Twitter负责亚太区、美洲及新兴市场的副总裁Shailesh Rao对该报称，公司将在2015年一季度在香港开设办事处，该办事处主要配备销售人员。

报导称，Twitter香港办事处将由Peter Greenberger担任主管。Greenberger是Twitter驻新加坡负责新兴市场销售的主管，他曾担任该公司华盛顿特区主要面向政治活动的销售团队的负责人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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