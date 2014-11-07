Twitter计划明年初在香港开设办事处--WSJ

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月6日 - 《华尔街日报》（WSJ）报导称，Twitter (TWTR.N)计划明年初在香港开设办事处，以服务大中华区并向中资企业拓展广告业务。
Twitter负责亚太区、美洲及新兴市场的副总裁Shailesh Rao对该报称，公司将在2015年一季度在香港开设办事处，该办事处主要配备销售人员。
报导称，Twitter香港办事处将由Peter Greenberger担任主管。Greenberger是Twitter驻新加坡负责新兴市场销售的主管，他曾担任该公司华盛顿特区主要面向政治活动的销售团队的负责人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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