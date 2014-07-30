Twitter用户数增幅高于预期 股价盘后暴涨

路透旧金山7月29日 - Twitter(TWTR.N)第二季的月度活跃用户数量增幅为高于预期的24%，大致成功地制止了增长步伐放缓的势头，Twitter股价周二盘后劲扬。

Twitter用户数以前曾大幅增长，之后逐渐下滑，该公司一直在设法扭转这一局面。其用户数现已增至2.71亿人，仍远低于Facebook(FB.O)的13亿人。华尔街分析师原本预期Twitter用户增幅更接近21%。

Twitter衡量用户参与度的指标--时间轴浏览量(timeline views)增幅为15%，也远高于分析师所预估的约8%。

Twitter也许是受到世界杯足球赛的影响，它能快速传播信息的形式使之成为深受欢迎的重大国际活动宣传手段。世界杯这一全球最受欢迎的体育赛事因7月的决赛日程达到最高潮。

Twitter预计其当前季度营收为3.3亿至3.4亿美元，也是高于汤森路透I/B/E/S调查分析师所预估的3.237亿美元。

“预期原本挺低的，”Sterne Agee分析师Arvind Bhatia。“即便在美国，他们的表现都不错。目前来看，那将打消对美国用户增长情况的顾虑。”

“有人也许会说情况还没有最后见分晓，”Bhatia说。“必须还得看看下个季度的情形，看看他们的用户增长能否保持上升势头。”

Twitter股价周二在盘后交易中暴涨35%，至51.20美元，常规交易时段在纽约证交所收报38.59美元。

周二盘后股价大涨前，Twitter年内迄今的市值已跌去约40%。

但Twitter估值仍为预估获利的近200倍，因为看好Twitter的投资者认为该公司有能力转型成为一个与Facebook规模不相上下的主流网络平台。

部分投资者认为Twitter公布的用户数没有充分反映用户的参与程度，尤其是媒体浏览数方面。另外一些人则指出，Twitter所用形式的复杂性影响了它的受众接受度。

Twitter周二公布季度营收跳增124%，至3.12亿美元，高于市场预期的2.831亿美元。季度非GAAP净利为1,460万美元，合每股盈余0.02美元，上年同期为亏损1,640万美元，或每股亏损0.12美元。(完)

(编译 白云; 审校 李婷仪)

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