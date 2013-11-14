网路大时代来临-Twitter上市启示录--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)知名的社群网站推特（Twitter）在外界高度期待中，十一月七日首度挂牌上市（ＩＰＯ），以二十六美元上市。亏损累累的Twitter果然不负众望，股价以四十五．一美元跳空上涨七三％开出，当日最高来到五十．○九美元，收盘是四十四．九美元，市值一起跳就是二四○亿美元。这是继去年脸书（Facebook）以来最受华尔街期待的上市案，Twitter上市股价飙涨，也引来华尔街有志之士忧心，二○○○年的美国网路科技泡沫是否重新降临？

Twitter这次拿出七○○○万股承销，预期筹资十亿美元，但市场力捧，就让Twitter一上市就筹得十八．二亿美元，市场初估Twitter上市后市值约一二八亿美元，已是过去十二个月来营收的二十八．六倍，这比起Facebook上市的二十六倍及LinkedIn的十四．五倍都多。若以明年Twitter的高成长，市值营收比（price-to-sales ratio）也高达二十二倍之多。

**广告收入与用户成长趋缓是股价最大隐忧**

况且，Twitter过去三年累积亏损已超过三亿美元，就算未来成长都如公司预期，恐怕也要到一五年才可能产生获利。这次Twitter上市前以长达三十二页的篇幅叙述未来可能面临的风险，Twitter坦承，业界竞争与海外政府审查等因素将阻碍经营前景；Twitter也承认中国互联网供应商全面封锁，还有伊朗、利比亚、巴基斯坦与叙利亚的间歇性封锁，是Twitter成长的隐忧。

另一个压力来自本身成长的趋缓，产业竞争激烈，让Twitter的广告收入有趋缓现象。另一个是用户成长也趋缓，去年活跃用户成长四四％，但较前年的七八％已下跌，而一三年第二季成长只有七％，比首季的一一％更低。这是Twitter股价上涨最大的隐忧。

从Twitter公布的上半年财报来看，Twitter上半年营收二．五亿美元，但亏损却倍增到六九三○万美元；一二年Twitter营收三．二亿美元，全年亏损七九四○万美元，亏损并没有减缓现象，这也是华尔街忧虑Twitter会不会重演泡沫的主因。而且，根据调查显示，Twitter上市前，只有三六％的美国人认为Twitter是好的投资标的，明显比Facebook上市前的五一％还低。

不过有Facebook的好示范，也有人认为不需要对Twitter过度悲观，Facebook刚上市之际，营收平平，且仍处在亏损状态；但今年Facebook出现获利，而且是大跃进，最近Facebook公布到九月三十日为止的新一季季报，净利达四．二五亿美元，而去年同期则是亏损五九○○万美元；而且，Facebook的营收也上升到二十．一亿美元，成长了六成，比市场预期的十九亿美元还出色。

Facebook盈利激增，来自移动广告业务的快速成长，Facebook刚上市时，大家都很担心社群网站如何创造营收与获利；今年Facebook终于向全球投资人证明，盈利来自广告营收的大幅成长，今年第三季Facebook广告收入达十八亿美元，其中近半数来自智慧型手机及平板电脑广告，占营收比从第二季的四一％上升到四九％，达八．八二亿美元。一年前，Facebook要展开ＩＰＯ时，行动广告的收入只有一．五亿美元，可见「移动」广告已是Facebook获利的主力。

而Facebook的股价，也随广告业务开展扭转颓势，Facebook在一二年五月以三十八美元挂牌上市，市值营收比是二十六倍，集资一六○亿美元，上市首日股价只是昙花一现，跑到四十五美元，三个月后就跌到十七．五五美元，让参加ＩＰＯ的投资人惊慌；但今年Facebook获利大跃进，近五个月来，Facebook的股价从二十二．六七美元大涨到五十四．八二美元。

最近网路股股价拉回，Facebook从五十四．八二美元回落到四十六．二美元，不过市值仍达一一三四亿美元，仍是市值逾千亿美元的大企业。Facebook的扭转亏损，也许是Twitter的典范；不过Twitter上市反应太热烈，未来可能有漫长的调整之路，因为市值暴升到二五○亿美元之后，已比美国新闻集团（News Corp.）还高。

不过网路股已是时代前进的主动脉，亏损已不是网路股评价的唯一因素，业绩成长及产业的位置才是投资人考量的重点，如果说亏损，股价却高不可攀，亚马逊（Amazon）最具代表性，十月二十五日，Amazon公布第三季亏损从二．七九亿美元降到四一○○万美元，股价立刻冲高三十一．一八美元，写下三六八．四美元新天价；Amazon股价奔驰，主要原因是，Amazon已从网路书店跨进成为全球最大电子购物网站。

**亏损已不是网路股评价的唯一因素**

以十一月十一日Amazon收盘三五四．三八美元的市值来计算，市值一六二二亿美元，没有赚钱的Amazon已打败思科、甲骨文、英特尔、高通等美国一流大型ＩＴ企业，成为全球科技业第六的巨霸，排在Amazon前面的只有苹果、谷歌、微软、三星及ＩＢＭ。

Amazon的崛起也让我们想到，二十世纪只要提到Amazon，大家会联想到那是孕育南美洲的大河，如今大家想到的则是年收入已达六一○亿美元的超级网购公司。Amazon没有获利，股价却奔驰不已，原因是，大家相信Amazon可能成为历史上营收最快速超过一千亿美元的「什么都有的商店」；有人估计，Amazon有一天会利用３Ｄ列印技术在它的物流中心「制造」产品。Amazon下一步还会推出智慧型手机或连接网路的机上盒。大家看好贝佐斯（JeffBezos，亚马逊网路商店创办人兼执行长）不只想将Amazon打造成什么都有的商店，而且是什么都有的集团。

一九九六年网景（Netscape）股价上市，揭开网路新时代；到了二○○○年，网路变成泡沫，很多漫步在云端的网路都陨落，即使是第一家上市的Netscape，也都消失无踪。但是，网路股吹破了泡沫，却带给全人类在资讯获取无比的方便性；如今从网路到云端，已是大时代的主动脉，任何产业脱离网路都无法存活。

最具代表性的是线上订票的priceline.com（简称ＰＣＬＮ），这家因为旅行需求而起的线上订票公司，在二○○○年网路泡沫狂潮中，股价最高一度炒高到九八六．四八美元天价；但是二○○○年网路泡沫吹破，ＰＣＬＮ股价却惨跌到六．六美元。而十二年后，风华又走回来，最近ＰＣＬＮ股价最高涨到一一○九．五美元，比二○○○年的天价还更高价。

**网路股不再是大泡沫，而是时代大主流**

ＰＣＬＮ股价上下走一回，也告诉大家网路股不再是大泡沫，而且是时代大主流，今年全世界最活跃的都是网路股，像谷歌股价跑到一○四一．五二美元，苹果跑到七○五．○七美元就停下来了，但是谷歌却创了一千美元以上天价；目前谷歌的股价在一○一○．五九美元，市值达三三七六亿美元，已抛开微软，成为全美第三大市值企业。

而且照这个态势来看，未来各国企业的盟主、股王，也可能由网路股来担纲。像美国雄霸多年的市值之王埃克森美孚石油（ExxonMobilCorp.）已退居次位，苹果、谷歌、微软都与网路有关，美国的产业龙头也都由网路担纲，像电子商务的Amazon已站稳脚步。再如线上租片业务的Netflix（ＮＦＬＸ），今年来股价从五十三．○五美元直冲到三八九．一六美元，ＮＦＬＸ狠狠把同行巨霸百视达打败；如今以二○○亿美元市值，成为今年最受全美瞩目的传奇企业。

以中国为基地的香港股市，今年最受瞩目的企业是腾讯。在香港挂牌，二○○四年以每股三．二七港币挂牌的腾讯，今年写下四五五港币的天价纪录，目前市值高达七四六四亿港币，腾讯在香港的市值，只输给中国的四大银行、汇丰与中国移动，连台湾最具分量的台积电，也不是腾讯的对手。

腾讯的业绩年年大幅成长，从○九年到一三年，平均每年复合成长高达三五％，就算美国大企业，也没有如此耀眼的成绩。估计腾讯一三年每股税后纯益（ＥＰＳ）可达八．七六人民币，而且，一四年到一五年，每年仍可保持二七至二八％的高成长，以目前的盈利推估，一四年腾讯的Ｐ／Ｅ（本益比）也只有二十七．八倍左右，这比起Facebook的四十二．八倍及LinkedIn的九十五．五倍，腾讯仍有很大成长空间。

腾讯的下一个焦点在微信（WeChat）及移动游戏，WeChat到今年六月底止，活跃用户达二．三六亿户，海外市值已扩及东南亚、欧洲及拉丁美洲。WeChat在印尼、印度、马来西亚都创下最多下载纪录，在欧洲也超过ＬＩＮＥ，里昂证券估计，WeChat估值高达一七五亿美元。

**新经济来临，颠覆旧的产业形态**

腾讯另一手好棋是线上游戏，里昂的报告估计，腾讯第三季游戏收入将达八十二亿人民币，按季成长七．九％，年成长达三一％。腾讯今明年将陆续推出的线上游戏如︽Blade & Soul︾剑灵、︽CALL OF DUTY︾（决胜时刻）、︽NBA 2KONLINE︾、︽FIFA ONLINE3︾都是下一个成长动能。而目前游戏收入只占腾讯营收的四％，这块大饼会逐渐变大，提供腾讯另一个成长养分，彭博社已把腾讯目标价上修到五○六港币，腾讯稳坐中国最大网路股地位已底定。

不过另一个来势汹汹的挑战者是阿里巴巴，最近中国国务院总理李克强，找了阿里巴巴的马云谈经济情势，受到全中国高度瞩目，今年阿里巴巴正为了在哪里上市伤脑筋。不过，谁都不能忽视阿里巴巴的地位，如同Amazon在全世界的重要地位，阿里巴巴就像是中国的Amazon，怪不得李克强都得说：「我们对新经济要重新认识、高度重视！」

阿里巴巴旗下的淘宝网，目前开店总数已超过九○○万家，活跃店家超过三○○万，预计淘宝网今年销售额可能占中国总体社会消费品零售总额一成以上。新经济形态带来巨大的经济效益，像十一月十一日的「光棍节」，凌晨的第一分钟就有一千万人次上网抢购，一天零售额三五○亿人民币。

中国电子商务发展迅速，一二年交易总额已突破八兆人民币，成长三一．七％。今年八月中国国务院出台的︽信息消费若干意见︾，预计到一五年信息消费规模会达三．二兆人民币，电子商务交易金额会超过十八兆人民币，因此，阿里巴巴的地位不可摇撼，不论在哪儿上市，市值都很可能从一千亿美元起跳。

而阿里巴巴上市，最大赢家则是日本的软体银行。当年马云努力找海外投资者，软体银行创办人兼行政总裁孙正义一马当先，目前软银在阿里巴巴拥有三八％股份是最大股东，第二大的美国YAHOO!持有二八％，而软银又持有美国YAHOO!二八％股权，不管马云怎么搞，孙正义都立于不败之地。

今年以来，软银股价从二二○○日圆大涨到七九一○日圆，市值大跃升，一度打败东京三菱ＵＦＪ，成为全日本第二大市值企业。孙正义已放话，要挑战市值二一六○亿美元的丰田（TOYOTA），尽管软银目前市值只有TOYOTA一半，但是孙正义雄心勃勃。

不论是在美国，在日本，在中国，今年所有股价大涨的企业，网路股都扮演最核心的角色，这也提示二○○○年网路泡沫重新洗牌后，网路产业创造新的商业模式。新经济来临，更加颠覆旧的产业形态，今年网路股激情演出，只是这个新时代开展的一个新里程而已。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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