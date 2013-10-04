Twitter快速推进上市进程

路透旧金山10月3日 - 社交媒体网站推特(Twitter)快速推进上市进程，尽管过去三年都没有实现盈利，但它希望靠马力十足的营收增长吸引投资者，这将成为2012年Facebook(FB.O)上市以来硅谷最大的一宗首次公开招股(IPO)。

推特周四公开提交IPO文件，让潜在投资者得以初窥它的财务状况。

推特2012年的营收增长近两倍至3.169亿美元，主要受广告业务推动。今年上半年实现2.536亿美元营收，但却亏损了6,930万美元。

据路透测算，2013年第二季推特的每用户平均营收(average revenue per user)为0.64美元，Facebook约为1.60美元。这点很关键。

Pivotal Research Group的分析师Brian Wieser表示，亏损不是个问题，如果他们实现盈利反倒让人意外。每用户营收，这个数字才真正关键。

在IPO文件附带的风险提示因素列表中，推特提醒指出，它对广告收入的依赖程度很高。2013年上半年其超过87%的营收来自广告。

尽管用户基础在稳步扩大，推特的IPO文件显示其广告价格在过去五个季度一直在下降。

不过推特补充称，广告价格下跌是因为公司有意快速扩大现有库存，并改变了算法以提高每日广告的投放频率。

推特指出，公司营收增长则是因为实行了吸引更多广告客户的策略，尤其是中小企业和国际客户。

推特拟通过上市筹资10亿美元。如果一切进展顺利，新股可能将在11月挂牌交易。

推特成立于2006年，全球设有15个办事处，总员工数约为2,000人。

推特将进行IPO，外界难免会将之与Facebook作比较。当年Facebook上市时，市场的担忧主要集中在认为Facebook无法充分获得来自移动用户的营收。

推特在移动方面的问题似乎要小一些。其表示，公司约有65%的营收来自移动用户。

截至6月30日的三个月期间，推特的月均活跃用户数为2.183亿人。它在文件中称，其每个月四分之三的活跃用户都是移动用户。

推特希望将“TWTR”作为股号，不过它尚未明确说明是在纽约证交所还是Nasdaq市场挂牌上市。

高盛、摩根士丹利、摩根大通、美银美林、Allen & Co、德银证券和Code Advisors为推特IPO的承销商。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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