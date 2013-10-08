推特股票尚未挂牌 已有券商给出“买入”评级

路透10月7日 - 美国券商SunTrust Robinson Humphrey称，社交媒体网站推特(Twitter)上市后第一年的股价有可能上涨近一倍，这家券商在推特还没有正式上市前就给予其股票“买入”的评级。

该券商的分析师Robert Peck是第一位给予推特股票评级的业内人士，他表示，推特的上市价格或为每股28-30美元，一年内可能涨至50美元。

推特计划进行的首次公开招股(IPO)成为2012年Facebook(FB.O)上市后最受期待的IPO之一。尽管过去三年出现大幅亏损，推特还是希望用其广告营收增长吸引到投资者。

推特从2010年起才开始做广告业务，今年上半年的营收中有约87%来自广告。

上述券商指出，推特9月收购移动广告公司MoPub，并与广播公司在广告方面联手合作，将有助于提高广告业务营收。

Pech认为，推特最大的机会之一是通过Amplify在规模2,000亿美元的全球电视市场占据一席之地。

他还称，推特今年4月才推出的关键字锁定(keyword targeting)将有助于公司营收。据汤森路透StarMine显示，Robert Peck推荐网络公司股票的准确度为四颗星。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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