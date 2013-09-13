推特申请IPO 引发承销权争夺战

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透旧金山/纽约9月12日 - 推特(Twitter)周四称，公司已向美国监管当局申请进行首次公开发行(IPO)，这将成为硅谷继去年Facebook(FB.O)上市后最受期待的IPO，推特为此已迈出第一步。
推特拟进行IPO，引得华尔街最大的银行竞相争夺承销权。据知情消息人士称，高盛(GS.N)是推特IPO的主承销商。
根据2012年的一项法律规定，推特秘密地申请进行IPO。该法律旨在帮助营收少于10亿美元的新兴企业上市。
尽管推特的IPO规模会比Facebook小很多，但也能带来数千万美元的承销佣金收入。据Freeman & Co.分析，假设总佣金比率为4-5%，承销商若能售出约10%的新股，或10亿美元新股，他们将坐收4,000万-5,000万美元佣金收入。
但承销商从这宗交易中获得的好处可能远远不止佣金那么简单。
“一些公司会说，‘我们喜欢你们处理推特交易的方式，如果我们想上市了，首先会来找你们’”IPOFinancial.com的总裁David Menlow说。
“这不仅带来吹嘘资本，”Menlow说。“也相当于打开一扇门，之后会给银行带来其他交易，比如债务融资和并购。”
据知情消息人士称，从摩根大通、瑞士信贷CSGN.VX到摩根士丹利(MS.N)等大型银行负责科技业的银行家都非常想获得推特IPO的主承销商资格。
据广告咨询机构eMarketer称，推特2013年的营收料为5.83亿美元。民间投资者对推特的估值为逾100亿美元。
Greencrest Capital的分析师Max Wolff估计，推特今年将实现盈亏平衡，有望在每年录得10亿美元营收的情况下实现40%的年增长率。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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