Twitter上市首日获热捧 一度暴涨92%

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透11月7日 -Twitter(TWTR.N)周四首日在纽约证交所挂牌交易，盘中一度飙升92%，投资者疯狂买入这家颇受欢迎的微博网站的股票，不禁让人回忆起互联网泡沫时期的盛况。
该股开盘报45.10美元，高于周三确定的26美元的首次公开发行(IPO)定价，之后一路上行，触及50美元。该股收盘跳涨73%，报44.90美元。
消息人士称，本次招股吸引强劲需求，投资者的认购倍数达到30倍，因押注这家目前仍在亏损的社交媒体公司具有成长潜力。
按照开盘价计算，该股的市值相当于该公司2014年营收预估的22倍，市值营收比为同类股票Facebook(FB.O)和LinkedInLNKD.N的将近两倍。
Twitter股价开盘时较周三确定的招股价26美元上涨75%，成为一系列上市当天大涨的新股中涨幅最大的股票。
若计入限售股和未来几个月可能将执行的其它证券，Twitter市值为逾280亿美元。
Twitter为7,000万股新股设定的招股价高于指导区间23-25美元，而之前已将招股价调高过一次。TwitterIPO估值为141亿美元，如果承销商行使超额配授权，估值有可能达到144亿美元。
据汤森路透数据显示，如果一如预期行使全部超额配授权，Twitter将能筹资21亿美元，成为美国史上第二大规模的网络公司IPO，位于Facebook(FB.O)之后，但排在谷歌(GOOG.O)前面。
Twitter首日开盘一切顺利，没有遇到任何障碍，堪称主承销商高盛(GS.N)典型的IPO成功案例。
其它经办Twitter IPO的承销商包括摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)。(完)
(编译 郑茵/白云; 审校 孙茉莉/徐文焰)
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