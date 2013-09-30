Twitter本周将申请IPO--报道

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透纽约9月29日 - 新闻网站Quartz周日引述一位熟知社交网络Twitter计划的人士报导称，Twitter计划本周申请进行首次公开发行(IPO)。
Twitter已于9月12日向美国监管机构要求公开上市，但该公司态度保密，没有提供具体的时间框架。Twitter市值最高料为150亿美元。
Quartz表示，Twitter的上市可能仍将因诸多因素而被推迟，从招股说明书更改到市况的变化，再到美国政府可能关门，不一而足。Twitter的代表没有立即回应就Quartz报导发表评论的要求。
一位熟知情况的人士上周表示，Twitter更倾向于在纽约证交所NYX.N进行IPO，而不是Nasdaq(NDAQ.O)市场。
另一位知情人士本月稍早表示，Twitter希望在11月28日美国感恩节假期前上市，Quartz在周日报导中也如是说。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。