Twitter本周将申请IPO--报道

8月14日在波黑拍到的twitter公司标志。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约9月29日 - 新闻网站Quartz周日引述一位熟知社交网络Twitter计划的人士报导称，Twitter计划本周申请进行首次公开发行(IPO)。

Twitter已于9月12日向美国监管机构要求公开上市，但该公司态度保密，没有提供具体的时间框架。Twitter市值最高料为150亿美元。

Quartz表示，Twitter的上市可能仍将因诸多因素而被推迟，从招股说明书更改到市况的变化，再到美国政府可能关门，不一而足。Twitter的代表没有立即回应就Quartz报导发表评论的要求。

一位熟知情况的人士上周表示，Twitter更倾向于在纽约证交所NYX.N进行IPO，而不是Nasdaq(NDAQ.O)市场。

另一位知情人士本月稍早表示，Twitter希望在11月28日美国感恩节假期前上市，Quartz在周日报导中也如是说。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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