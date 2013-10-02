推特IPO快速推进 早期投资者须签锁定协议

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透旧金山10月1日 - 负责安排社交媒体网站推特(Twitter)上市的银行本周接洽了早期投资者，要求他们在周三下午之前签署一份为期180天的锁定协议，显示推特的首次公开发行(IPO)推进迅速。
据两位股东收到的电子邮件显示，推特IPO主承销商高盛发邮件通知股东在周三太平洋标准时间下午五点前签署并寄回表格，表明他们在推特上市后六个月内不会出售推特股票。
推特拒绝对此置评。
推特和高盛正快速准备IPO事宜，可能将很快披露包含推特IPO计划和其财务数据的S-1文件。
商业新闻网站Quartz周日率先报导，推特打算本周对外公开IPO计划。
企业常用锁定协议防止内部人士在IPO后抛售股票。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。