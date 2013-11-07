Twitter IPO定价为每股26美元 超过指导区间

路透11月6日 -Twitter首次公开发行(IPO)定价高于指导区间，筹资规模将超过18亿美元，表明投资者需求旺盛。这是自Facebook(FB.O)之后最备受期待的公开发行。

Twitter 7,000万股IPO定价为每股26美元，超过23-25美元的指导区间，而且该区间已经被提高一次。

根据IPO价格，Twitter估值为141亿美元。若承销商一如外界广泛预期那样，行使超额配售权，那么其估值可望达到144亿美元。

一些分析师说，他们预计Twitter将在交易首日有个小热潮。12个月后的股价目标介于29至54美元之间。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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