Twitter新股定价偏保守 公司估值约110亿美元

图为透过放大镜查看电脑屏幕上的Twitter公司标识。 REUTERS/Ognen Teofilovski

* Twitter打算发行7,000万股，每股定价介于17-20美元

* 希望避免重演Facebook进行IPO时出现的混乱局面

* 股票可能最快在11月7日挂牌交易

路透旧金山10月24日 - 社交网站TwitterIPO-TWTR.N周四表示，其首次公开发行(IPO)将筹资16亿美元，公司价值最高109亿美元。这比Facebook(FB.O)在IPO时的筹资目标低了很多，因为Twitter希望避免重演Facebook上市时备受外界诟病的混乱局面。

这一公司估值比部分分析师原本预计的150亿美元更加保守。

Twitter表示打算发行7,000万股股票，价格介于17-20美元。该公司数周来一直暗示，对新股定价将偏保守，以避免股价甫一开始交易便下跌，像Facebook那样。

根据周四提交给监管机构的一份修改后的招股说明书，若承销商选择额外出售1,050万股，以最高发行价计算，Twitter将可筹资最多16亿美元。

路透看到的一份文件称，Twitter料将在11月6日确定招股价，暗示股票最早在11月7日开始交易。

“这一定价区间比较保守，当他们开始路演后至少会上调一次，甚至可能是两次，”民间企业研究机构PrivCo的Sam Hamadeh谈及Twitter定价时说。

“新股发行规模也有点小，”他补充道。“不过他们在评估投资者需求之后可能只会上调价格。同时调高价格与发股规模是Facebook所犯的致命错误。”

Twitter周四表示，在IPO后，公司的普通股发行总量将为544,696,816股。

Facebook在2012年5月坎坷的新股上市之后，Twitter的IPO是最受瞩目的互联网企业招股行动。Facebook股价在挂牌后几日内即跌破发行价。

据熟悉情况的消息人士透露，Twitter称，承销商将于10月28日在纽约开始为期两周的路演，之后会前往波士顿、大西洋沿岸中部地区、芝加哥、旧金山、洛杉矶和丹佛。

Twitter约有2.3亿活跃用户，该公司表示计划以“TWTR”作为股票代码，在纽约证交所交易。

这家成立八年的公司在本月稍早提交的一份文件中称，第三季营收增长逾一倍至1.686亿美元，不过净亏损扩大至6,460万美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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