Twitter上调IPO发行价区间 筹资额或高达20亿美元

路透纽约/旧金山11月4日 -Twitter将首次公开招股(IPO)发行价区间高端上调25%，并将提前一天关闭账簿，表明市场对其股票的需求强劲。这是去年Facebook(FB.O)上市以来最受关注的科技企业IPO案。

在IPO市场红火且股市大涨的情况下，Twitter周一将招股价区间上调至23-25美元，但发股规模维持在7,000万股不变。那意味着如果行使了1,050万股的超额配售权，上市筹资总额最高可达20亿美元。

知情消息人士称，机构投资者的需求如此强劲，最后定价甚至有可能比周一宣布的新招股价区间更高。该消息人士拒绝署名，因售股过程不对外公开。

其中一位消息人士称，TwitterIPO目前“被大幅”超额认购，承销商打算挑选计划长期持有Twitter股票的投资者，而不是炒短线赚快钱的交易商。

要求匿名的消息人士称，一些通常不买IPO新股的基金寻求最高10%的比例，但获得的可能性不大。

据两位知情消息人士称，Twitter计划在周二美东时间中午12点(1700GMT)关闭IPO账簿，这比计划提前了一天，因为需求很强劲。

此次IPO将于周三确定发行价，并于周四在纽约证交所上市交易。之前的价格区间为17-20美元。

据eMarketer数据，新的定价使得公司市值最多达到136亿美元，以2014年营收预期10亿美元计，市盈率为约12.5-13.6倍。Facebook和LinkedIn LNKD.N 均交投在基于2014年营收预估的约12倍市盈率的价位。

数家股票研究分析师表示，他们预计Twitter开盘后将上涨。部分分析师将其一年期价格目标最高定在52美元。

Twitter周一亦在其招股文件中披露，IBM(IBM.N)指控该公司侵犯了IBM至少三项美国专利。

Twitter称公司亦展开合理应对IBM的指控，但其警告称，“无法保证我们会成功胜诉，或者达成一项我们满意的商业解决方案。”

高盛(GS.N)主导此次IPO，一同参与的还有摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)。(完)

(编译 白云/侯向明； 审校 孙茉莉)

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