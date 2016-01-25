推特三名高阶主管离职 管理层进行重组--消息人士

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透旧金山1月24日 - 一名消息人士周日表示，社群网络媒体推特(Twitter)(TWTR.N)有三名高阶主管将离开，而公司也将聘请一名新的营销主管及两名董事，这是Jack Dorsey重返公司担任执行长后最大规模管理阶层改组。Dorsey呼吁公司员工要有“大胆思维”。
熟知内情消息人士称，媒体主管Katie Jacobs Stanton、产品主管Kevin Weil以及工程部门主管Alex Roetter将会离开公司；主管推特旗下影音串流服务Vine的主管Jason Toff，还有业务发展主管Jana Messerschmidt也可能离职。
该名人士提到，这些离职主管中有些是因为遭施压而离去，有些则是自愿离职。推特一直努力强化业务成长，以讨好华尔街人士。
消息人士称，推特计划周一宣布高阶主管改组，包括聘用一名新任的营销主管。该人士称，公司不久后将宣布两名新任董事。推特周日拒绝置评。
Weil、Stanton、Roetter是近几个月以来离开推特人士中层级最高的，但自从共同创办人Dorsey于7月重返公司担任过渡时期执行长之后，已有多名高阶主管离开。Dorsey之后被任命为推特执行长。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。