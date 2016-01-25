推特三名高阶主管离职 管理层进行重组--消息人士

路透旧金山1月24日 - 一名消息人士周日表示，社群网络媒体推特(Twitter)(TWTR.N)有三名高阶主管将离开，而公司也将聘请一名新的营销主管及两名董事，这是Jack Dorsey重返公司担任执行长后最大规模管理阶层改组。Dorsey呼吁公司员工要有“大胆思维”。

熟知内情消息人士称，媒体主管Katie Jacobs Stanton、产品主管Kevin Weil以及工程部门主管Alex Roetter将会离开公司；主管推特旗下影音串流服务Vine的主管Jason Toff，还有业务发展主管Jana Messerschmidt也可能离职。

该名人士提到，这些离职主管中有些是因为遭施压而离去，有些则是自愿离职。推特一直努力强化业务成长，以讨好华尔街人士。

消息人士称，推特计划周一宣布高阶主管改组，包括聘用一名新任的营销主管。该人士称，公司不久后将宣布两名新任董事。推特周日拒绝置评。

Weil、Stanton、Roetter是近几个月以来离开推特人士中层级最高的，但自从共同创办人Dorsey于7月重返公司担任过渡时期执行长之后，已有多名高阶主管离开。Dorsey之后被任命为推特执行长。(完)