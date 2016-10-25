推特计划裁员8%或约300人--彭博

路透10月24日 - 彭博周一援引知情消息人士报导，推特(Twitter)(TWTR.N)可能将裁员8%或约300人。

彭博报导称，推特可能会在周四公布第三季业绩前宣布裁员，裁员人数有可能变化。

推特发言人拒绝就此置评。

推特前途未卜。之前据信是最后一家有意收购推特的Salesforce.com Inc(CRM.N)，表示不会提出收购。

推特市值约为127.6亿美元，而年亏损约4亿美元，潜在买家有可能认为收购推特的价格太贵。

推特周一称，将第三季业绩的公布时间调整至周四盘前，以免与其它互联网公司业绩公布的时间相冲突。原定时间为盘后。

截至今年6月，推特在全球拥有3,860名员工。(完)