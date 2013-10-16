Twitter季度亏损剧增两倍 准备在纽交所上市

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透旧金山10月15日 - 社交网络业者Twitter周二公布季度亏损剧增两倍。该企业正准备在纽约证交所首次公开招股(IPO)，这是今年最令人瞩目的上市活动之一。
Twitter决定投奔纽交所，对于以科技股为主的Nasdaq来说是一大打击。两名了解情况的消息人士周二表示，目前预计Twitter将在10月28日开始路演，11月中旬开始挂牌交易。
只有八年历史的Twitter周二在IPO文件中称，在截至9月30日的最新季度，该公司保持最近的营收与用户扩张速度，但其亏损继续扩大。
Twitter第三季营收增长逾一倍至1.686亿美元。但9月当季净亏损扩大至6,460万美元，上年同期为净亏损2,160万美元。
截止9月的三个月，Twitter每月活跃用户平均增长了39%至2.317亿户。该公司10月3日首次披露IPO文件时，活跃用户还是约2.18亿户。
公司录得的净亏损部分是由于销售和行销支出大增158%的缘故，因Twitter在全球各地办公室扩大销售团队，以推进其广告平台。销售和行销成本从一年前的2,370万美元增至6,120万美元。
Twitter表示，公司营收越来越多的来自于移动设备，多数用户会首选移动设备来登录Twitter。截止9月的三个月，有超过70%的广告营收来自手机和平板设备，前季度则为65%。
**交易所争夺战**
Twitter选择在纽交所上市，是Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)近年来遭受的最新打击。
这两家交易所曾为争夺Twitter展开激烈竞争。但分析师此前已经预料到，由于Facebook(FB.O)上市交易首日出现一系列技术故障，可能对令Nasdaq在竞争中处于不利地位。
一名接近Twitter的人士表示，Nasdaq执行长Robert Greifeld在10月4日还飞赴Twitter的旧金山总部，做出最后努力。
“这对于纽约证交所来说是决定性胜利。我们感谢Twitter对于我们平台的信任，期待与他们展开合作，”NYSE的上市业务主管Scott Cutler表示。
Nasdaq在声明中表示“祝Twitter走好”。(完)
(编译/审校 张涛/侯向明/徐文焰/张若琪)
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