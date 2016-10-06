独家：Twitter告诉潜在买家 希望10月27日前完成谈判--消息

路透10月5日 - 据知情人士称，Twitter(TWTR.N)已经告诉潜在买家，希望在10月27日公布第三季财报之前完成谈判。

由于Twitter仅在上月才开始考虑出售，这个时间表相对于大多数并购来说显得非常急切。这是迄今最清楚的信号，表明该公司执行长Jack Dorsey希望尽快向股东和员工明确公司的未来方向。

该消息人士本周表示，未来两周将会提出具有约束性的收购报价，Twitter已经缩减了潜在的买家名单。消息人士并称，Salesforce.com(CRM.N)在参与竞购，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)和迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)也一直在考虑报价。

但Recode周三引述未具名消息人士报导，谷歌不会竞购Twitter。

路透的消息人士谨慎表示，本次的程序并不一定就能达成出售。由于事关机密，消息人士要求匿名。

Twitter和Salesforce拒绝置评。迪士尼和谷歌未回复置评请求。(完)