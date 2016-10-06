独家：Twitter告诉潜在买家 希望10月27日前完成谈判--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月5日 - 据知情人士称，Twitter(TWTR.N)已经告诉潜在买家，希望在10月27日公布第三季财报之前完成谈判。
由于Twitter仅在上月才开始考虑出售，这个时间表相对于大多数并购来说显得非常急切。这是迄今最清楚的信号，表明该公司执行长Jack Dorsey希望尽快向股东和员工明确公司的未来方向。
该消息人士本周表示，未来两周将会提出具有约束性的收购报价，Twitter已经缩减了潜在的买家名单。消息人士并称，Salesforce.com(CRM.N)在参与竞购，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)和迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)也一直在考虑报价。
但Recode周三引述未具名消息人士报导，谷歌不会竞购Twitter。
路透的消息人士谨慎表示，本次的程序并不一定就能达成出售。由于事关机密，消息人士要求匿名。
Twitter和Salesforce拒绝置评。迪士尼和谷歌未回复置评请求。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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