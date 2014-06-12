消息人士称Twitter考虑重组最高管理层--科技网站

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透6月11日 - 据科技新闻网站Re/code援引知情人士的消息报导，Twitter正考虑重组最高管理层，其中运营长(COO)Ali Rowghani的职责可能有变化。
Re/code称，公司增长迟缓，加之Rowghani近期大举抛售股票，促使公司重新评估COO一职的必要性。
该网站称，Twitter北美媒体部主管Chloe Sladden一直在改组其部门，或许正在为离开公司做准备。Sladden要向Rowghani汇报。
Twitter公司代表并没有就询问的邮件置评。
就在六个月前，信心满满的投资者还相信Twitter有朝一日能赶上Facebook的规模，但公司在4月发布的第一季财报显示，其成长动能正在放缓。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
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