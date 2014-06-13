推特新用户增长迟滞 COO因与CEO意见不合离职

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透6月12日 - 推特(Twitter)(TWTR.N)周四意外宣布两名高管离职，其中包括负责推动公司用户增长加快的首席运营官(COO)Ali Rowghani。
Rowghani负责产品开发、财务和交易，一度被视为公司的二号人物。据知情人士透露，Rowghani在关于是否应继续负责产品创新的问题上与首席执行官(CEO)Dick Costolo产生冲突，之后选择辞职。
几个小时之后，向Rowghani报告工作的媒体业务副总裁Chloe Sladden在周四晚间发布消息称，她也已经辞职。
虽然Rowghani因成功主持一系列融资交易及公司的最终上市而受到称赞，但董事会却支持让其离职，这突显出公司内部的紧张气氛、与调整微博业务以吸引新用户的压力增大。
推特称，不打算找Rowghani的替代人选，他的职责将由其他经理分管。
推特在4月聘请谷歌(GOOGL.O)高管Daniel Graf来领导产品开发。熟悉该公司内幕的消息人士称，这是促使Rowghani和CEO就分工摊牌的原因。
推特股价周四跳涨3.52%，报36.79美元。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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