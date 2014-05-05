Twitter股价已较峰值腰斩 然高盛和德意志银行仍维持买进评等

资料图片：纽交所内Twitter和高盛的公司标识。 REUTERS/Lucas Jackson

记者 Supantha Mukherjee/Saqib Iqbal Ahmed

路透5月2日 - 听从高盛和德意志银行等知名投行建议而买进美国社交媒体Twitter(TWTR.N)股票的投资人，现在可能会气得跳脚。

富国银行、AtlanticEquities和麦格理证券所做的评估更为正确，这些经纪商的分析师在Twitter股价于12月触顶前后，建议客户出脱这档飙涨的股票。

该股周三低见37.24美元，较圣诞节隔日触及的高点74.73美元腰斩50%，让Twitter蒸发近180亿美元市值。

评级遭下调，以及随之而来的股价挫跌，反映出外界对于Twitter用户数量增长放缓，以及该公司逆转趋势能力的担忧。Twitter用户数量同比增幅已连续五季下滑，而Twitter周二表示，其每月2.55亿的活跃用户，使用其服务的频率也比一年前来得少。

这使得Twitter终有一日能像Facebook(FB.O)一样拥有12亿使用者，或者能像较大型对手一样化身为广告媒介的能力出现疑虑。该公司长期能否维持成长动能也引发质疑。没有人说Twitter会像MySpace或Orkut一样对消费者失去吸引力，但也没有人能保证，后继对手不会夺走其地位。

“他们能成为一家主流公司吗？这个问题有待商榷，”麦格理证券分析师Ben Schachter表示。他在12月27日股价触顶那天将Twitter评级调降为“表现劣于大盘(underperform)”。

与之形成天壤之别的是，这支股票11月7日在纽约证交所上市时投资者热情爆棚，推动股价较招股价格劲扬73%。随后两个月这股追捧热潮依然不退，股价屡创新高，却很少甚至没有什么消息来支持这样高的估值。

自12月中旬开始，七家券商在三周内相继调降该股评级。富国和Sun Trust Robinson在12月16日率先调降，随后又有Atlantic Equities。麦格理调降的时机恰到好处。

富国分析师Peter Stabler在12月16日的降级报告中表示，投资者“低估了该公司面临的挑战”。

对于Twitter大家共同的看法是，虽然该公司富于创新性、经营良好且充满潜力，却不应该这么快就获得如此高的估值。

“他们专注于正确的事情。对于这家公司我的看法都是正面的。我挑剔的是它的股票，”Pivotal Research Group分析师Brian Wieser说。他是首批呼吁投资者撤离推特的分析师之一。

Twitter股票在挂牌首日跳涨后不久，他将该股评级调降至“卖出”。当时他设定的目标股价是30美元，在上市首日突破45美元后他推荐卖出。

**多重风险**

一些分析师去年12月纷纷调降Twitter股票评级，并不看好其长期前景，因这同Twitter增加用户数量的能力，以及用户浏览网站的时间量息息相关。

Atlantic Equities分析师James Cordwell12月时曾表示，一个快速增长和积极的用户基础将有助于Twitter赚取更多广告商投入，不过这些并不是管理层所能掌控。

投资者对本周Twitter公布季报的回应中也透露出这些担忧，市场已暂将高于预期的营收放置一边，更为关注用户和利用率增长的减慢。Twitter股价重挫10%。

Twitter股票六个月"锁定期"于5月5日到期，这将令股价更进一步承压。是次锁定期涉及到约4.7亿股。

Twitter的共同创立者--Jack Dorsey和Evan Williams以及执行长RichardCostolo均表示，他们并不打算在禁售限制解除后卖出持股。

其他主要投资者中只有Benchmark资本管理公司公开表示，公司并不打算在锁定期到期后卖出股票。该公司持有3,160万股股票。

"尽管一些主要投资者和管理层表示近期内不会卖出持股，但据我们估计仍会有50-70%的股票被抛出。"摩根大通分析师Doug Anmuth在4月30日的研究报告中称。

**另一方的观点**

尽管Twitter的用户趋势不尽理想，连续两季业绩令人失望，且股价下滑，但高盛和德意志银行这两家Twitter的IPO承销商仍维持对该股的正面看法。

根据Star Mine，Twitter的预期市盈率(本益比)达334.2，远高于Facebook的38.1；而据汤森路透数据，标准普尔500指数成份股平均市盈率为17.95。

“该公司在营收和支出等方面的控制依然接近完美。”德意志银行分析师RossSandler周四在一份报告指出。Sandler并未立即回覆记者的电话和电邮。高盛分析师Heath Terry助理则表示，Terry在外旅行，未能置评。

Sandler表示市场观点最后终将从关注用户转向营收成长。他提出，Facebook去年也面临用户成长放缓的问题，但拜移动广告业务强劲之赐，后来又重获华尔街青睐。

麦格理分析师Schachter说，那多要看Twitter是否能顺利改造页面设计、以吸引主流用户。

“它们在创新方面做得不错，但用户增长让人有点担忧。”他说。“希望它们能改变页面设计，使其更合乎用户需求。”(完)

(编译 王冠中/郑茵/孙茉莉/张若琪 译文审校 龚芳/石冠兰)

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