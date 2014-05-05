Twitter股价已较峰值腰斩 然高盛和德意志银行仍维持买进评等

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
记者 Supantha Mukherjee/Saqib Iqbal Ahmed
路透5月2日 - 听从高盛和德意志银行等知名投行建议而买进美国社交媒体Twitter(TWTR.N)股票的投资人，现在可能会气得跳脚。
富国银行、AtlanticEquities和麦格理证券所做的评估更为正确，这些经纪商的分析师在Twitter股价于12月触顶前后，建议客户出脱这档飙涨的股票。
该股周三低见37.24美元，较圣诞节隔日触及的高点74.73美元腰斩50%，让Twitter蒸发近180亿美元市值。
评级遭下调，以及随之而来的股价挫跌，反映出外界对于Twitter用户数量增长放缓，以及该公司逆转趋势能力的担忧。Twitter用户数量同比增幅已连续五季下滑，而Twitter周二表示，其每月2.55亿的活跃用户，使用其服务的频率也比一年前来得少。
这使得Twitter终有一日能像Facebook(FB.O)一样拥有12亿使用者，或者能像较大型对手一样化身为广告媒介的能力出现疑虑。该公司长期能否维持成长动能也引发质疑。没有人说Twitter会像MySpace或Orkut一样对消费者失去吸引力，但也没有人能保证，后继对手不会夺走其地位。
“他们能成为一家主流公司吗？这个问题有待商榷，”麦格理证券分析师Ben Schachter表示。他在12月27日股价触顶那天将Twitter评级调降为“表现劣于大盘(underperform)”。
与之形成天壤之别的是，这支股票11月7日在纽约证交所上市时投资者热情爆棚，推动股价较招股价格劲扬73%。随后两个月这股追捧热潮依然不退，股价屡创新高，却很少甚至没有什么消息来支持这样高的估值。
自12月中旬开始，七家券商在三周内相继调降该股评级。富国和Sun Trust Robinson在12月16日率先调降，随后又有Atlantic Equities。麦格理调降的时机恰到好处。
富国分析师Peter Stabler在12月16日的降级报告中表示，投资者“低估了该公司面临的挑战”。
对于Twitter大家共同的看法是，虽然该公司富于创新性、经营良好且充满潜力，却不应该这么快就获得如此高的估值。
“他们专注于正确的事情。对于这家公司我的看法都是正面的。我挑剔的是它的股票，”Pivotal Research Group分析师Brian Wieser说。他是首批呼吁投资者撤离推特的分析师之一。
Twitter股票在挂牌首日跳涨后不久，他将该股评级调降至“卖出”。当时他设定的目标股价是30美元，在上市首日突破45美元后他推荐卖出。
**多重风险**
一些分析师去年12月纷纷调降Twitter股票评级，并不看好其长期前景，因这同Twitter增加用户数量的能力，以及用户浏览网站的时间量息息相关。
Atlantic Equities分析师James Cordwell12月时曾表示，一个快速增长和积极的用户基础将有助于Twitter赚取更多广告商投入，不过这些并不是管理层所能掌控。
投资者对本周Twitter公布季报的回应中也透露出这些担忧，市场已暂将高于预期的营收放置一边，更为关注用户和利用率增长的减慢。Twitter股价重挫10%。
Twitter股票六个月"锁定期"于5月5日到期，这将令股价更进一步承压。是次锁定期涉及到约4.7亿股。
Twitter的共同创立者--Jack Dorsey和Evan Williams以及执行长RichardCostolo均表示，他们并不打算在禁售限制解除后卖出持股。
其他主要投资者中只有Benchmark资本管理公司公开表示，公司并不打算在锁定期到期后卖出股票。该公司持有3,160万股股票。
"尽管一些主要投资者和管理层表示近期内不会卖出持股，但据我们估计仍会有50-70%的股票被抛出。"摩根大通分析师Doug Anmuth在4月30日的研究报告中称。
**另一方的观点**
尽管Twitter的用户趋势不尽理想，连续两季业绩令人失望，且股价下滑，但高盛和德意志银行这两家Twitter的IPO承销商仍维持对该股的正面看法。
根据Star Mine，Twitter的预期市盈率(本益比)达334.2，远高于Facebook的38.1；而据汤森路透数据，标准普尔500指数成份股平均市盈率为17.95。
“该公司在营收和支出等方面的控制依然接近完美。”德意志银行分析师RossSandler周四在一份报告指出。Sandler并未立即回覆记者的电话和电邮。高盛分析师Heath Terry助理则表示，Terry在外旅行，未能置评。
Sandler表示市场观点最后终将从关注用户转向营收成长。他提出，Facebook去年也面临用户成长放缓的问题，但拜移动广告业务强劲之赐，后来又重获华尔街青睐。
麦格理分析师Schachter说，那多要看Twitter是否能顺利改造页面设计、以吸引主流用户。
“它们在创新方面做得不错，但用户增长让人有点担忧。”他说。“希望它们能改变页面设计，使其更合乎用户需求。”(完)
(编译 王冠中/郑茵/孙茉莉/张若琪 译文审校 龚芳/石冠兰)
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