推特第四季营收预估令人失望 股价重挫逾10%

路透旧金山10月27日 - 推特(Twitter)(TWTR.N)公布营收预估令人失望，且用户增速低于预期，推动公司股价重挫逾10%。

即便推特第三季获利和营收均超过预估，但其财测显示，随着Facebook(FB.O)和Instagram等社交媒体的竞争升温，推特需要更多时间才会迎来转机。

推特周二预计，第四季营收为6.95-7.10亿美元。根据汤森路透 I/B/E/S，分析师平均预期推特第四季营收为7.397亿美元。推特公司高管在电话会议上没有说明调降预估的理由。

推特第三季每月平均有3.2亿活跃用户，高于前季的3.16亿，不及分析师预期的3.24亿。

这是Jack Dorsey就任正式执行长后的首份财报。前季作为临时执行长时，他对公司获利持悲观看法，并批评其产品线。

“高度押注Dorsey上任五个月后会带来改变的人可能会感到失望，”PureFunds执行长、推特股东Andrew Chanin表示。

“在像推特这样的公司，做出重大改变面临巨大风险。”

推特高层主管称，通过裁员节省下来的资金，将投资于重点产品，但他们没指明是什么产品。

“我们仍在招聘，并进行人才投资...”Dorsey在公布业绩后的投资者电话会议上说。

第二季，推特月度用户数量平均增速创2013年上市以来最慢。

推特称，第三季营收增加57.6%至5.692亿美元。

截至9月30日的第三季，推特净亏损缩减至1.317亿美元，合每股亏损0.20美元。上年同期分别为亏损1.755亿美元和每股亏损0.29美元。

剔除一些项目后，推特每股盈余0.10美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计推特每股盈余0.05美元，营收为5.594亿美元。

推特股价盘后大跌约11%。周二在纽约证交所收报31.34美元。

推特业绩图表：here

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