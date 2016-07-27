焦点：推特季度营收创2013年上市以来最慢增速 股价盘后重挫10%

焦点：IMF上调今年中国经济成长预估 但下调印度预估
路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。
路透旧金山/班加罗尔7月26日 - 推特(TWTR.N)公布的季度营收增长创2013年上市以来最慢，当季财测令人失望亦让投资者感到沮丧。
这家微博服务运营商股价在盘后下挫10%，在面临Snapchat和Instagram等迅速成长对手的激烈竞争下，投资者担心推特扩张放缓及其在社交媒体领域的地位。
推特第二季营收逊于华尔街预估，第三季营收预估为5.9-6.1亿美元，远低于分析师平均预估的6.7818亿美元。
但推特的用户基础小幅增加，每月平均活跃用户数在第二季小增至3.13亿，第一季为3.10亿。
“显然，转变仍在进行中。它是面向大量受众的平台，还是面向特定受众的平台，这个问题还有待解答，”Monness, Crespi, Hardt & Co分析师James Cakmak说。
推特正在加倍努力吸引用户。该公司面临用户增长持平、广告商支出下降等难题。
在联合创始人暨执行长Jack Dorsey的带领下，推特还在力图更好地定义自己在社交媒体领域中的角色。这周推特推出一个视频广告，将自己描述成一个获取实时新闻、更新和讨论时事的地方。
“Dorsey重掌公司已经一年了，但仍不知何时能开始好转到投资者将会感到开心的程度，”Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead说。
“本季度我们已经在我们的优先事项上取得了很大的进展，”Dorsey在一份声明中说，“我们仍然专注于提高自己的服务，使其变得快速、简单和易用。”
该公司还进一步向视频直播和流媒体领域扩展，并与美国职棒大联盟和美国职篮联盟(NBA)签订了协议，以恢复用户增长势头。
“好消息是，对于那些想要扩大数字发行的媒体公司来说，这些内容协议可能会让他们(推特)成为更具吸引力的收购目标，”Cakmak说。
扣除特殊项目，推特每股盈余为0.13美元，高于分析师平均预估的0.1美元。
在截至6月30日的第二季，净亏损收窄至1.072亿美元或每股0.15美元，上年同期为1.367亿美元或每股0.21美元。
营收增长约20%至6.02亿美元，未达到6.068亿美元的预估水平。(完)
(编译 许娜/杜明霞/岂頔；审校 张涛)
路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标调降至6.5%左右。这会凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。中国国务院新闻办公室未予置评。
路透北京1月16日 - 政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。