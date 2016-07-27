焦点：推特季度营收创2013年上市以来最慢增速 股价盘后重挫10%

2013年9月27日，在华沙拍摄的推特企业标识及旁边持手机的人影。 REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

路透旧金山/班加罗尔7月26日 - 推特(TWTR.N)公布的季度营收增长创2013年上市以来最慢，当季财测令人失望亦让投资者感到沮丧。

这家微博服务运营商股价在盘后下挫10%，在面临Snapchat和Instagram等迅速成长对手的激烈竞争下，投资者担心推特扩张放缓及其在社交媒体领域的地位。

推特第二季营收逊于华尔街预估，第三季营收预估为5.9-6.1亿美元，远低于分析师平均预估的6.7818亿美元。

但推特的用户基础小幅增加，每月平均活跃用户数在第二季小增至3.13亿，第一季为3.10亿。

“显然，转变仍在进行中。它是面向大量受众的平台，还是面向特定受众的平台，这个问题还有待解答，”Monness, Crespi, Hardt & Co分析师James Cakmak说。

推特正在加倍努力吸引用户。该公司面临用户增长持平、广告商支出下降等难题。

在联合创始人暨执行长Jack Dorsey的带领下，推特还在力图更好地定义自己在社交媒体领域中的角色。这周推特推出一个视频广告，将自己描述成一个获取实时新闻、更新和讨论时事的地方。

“Dorsey重掌公司已经一年了，但仍不知何时能开始好转到投资者将会感到开心的程度，”Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead说。

“本季度我们已经在我们的优先事项上取得了很大的进展，”Dorsey在一份声明中说，“我们仍然专注于提高自己的服务，使其变得快速、简单和易用。”

该公司还进一步向视频直播和流媒体领域扩展，并与美国职棒大联盟和美国职篮联盟(NBA)签订了协议，以恢复用户增长势头。

“好消息是，对于那些想要扩大数字发行的媒体公司来说，这些内容协议可能会让他们(推特)成为更具吸引力的收购目标，”Cakmak说。

扣除特殊项目，推特每股盈余为0.13美元，高于分析师平均预估的0.1美元。

在截至6月30日的第二季，净亏损收窄至1.072亿美元或每股0.15美元，上年同期为1.367亿美元或每股0.21美元。

营收增长约20%至6.02亿美元，未达到6.068亿美元的预估水平。(完)