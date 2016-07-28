推特第二季获利令人失望 令围绕其前途的猜测重燃

路透旧金山7月27日 - 美国社交媒体公司推特(TWTR.N)周二再度让投资者失望，其公布的第二季获利低于预估，财测也低于预期，令围绕该公司可能被出售以及执行长Jack Dorsey将何去何从的猜测重燃。

推特股价周三下跌近15%，自Dorsey去年夏季重新执掌该公司以来已累计下跌50%。Dorsey也是推特的联合创始人。

推特的用户基础几无增长，仍为略高于3亿，这是一个不祥的征兆。该公司广告营收也意外走软。推特将第三季营收预估下调至5.9-6.1亿美元，分析师预估为6.81亿美元。

推特当前的市值约为110亿美元，远远低于最高时的逾400亿美元，因而现在可能已成为更具吸引力的收购目标。比如，美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的评论员Jim Cramer就暗示，推特或许会被并入雅虎(YHOO.O)和美国线上(AOL) AOL.N合并后的公司。

美国线上的所有者威瑞森通讯(Verizon Communications)本周表示，将以48亿美元收购雅虎的核心网路业务。市场多年以来也曾猜测，谷歌(GOOGL.O)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和苹果(AAPL.O)可能会收购推特。

在微软(MSFT.O)宣布收购领英(LinkedIn)后，推特股价曾在本月稍早一度飙升，因投资者寄望推特达成类似交易。

不过，一位接近推特董事会的人士说，公司近期内不太可能会采取行动来驱逐Dorsey，也不会积极寻求出售自身。Dorsey还担任支付公司Square的执行长，很多人对他的双重角色提出质疑。

Monness, Crespi, Hardt & Co的分析师JamesCakmak表示，推特与主要体育联赛达成的视频直播协议可能会增加该公司的吸引力。Dorsey和他的高管团队周二在投资者电话会议上对上述协议加以吹捧。

“好消息是，对于那些想要扩大数字发行的媒体公司来说，这些内容协议可能会让(推特)成为更具吸引力的收购目标，”Cakmak说。(完)