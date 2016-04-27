Twitter营收不及预期 股价盘后大跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月26日 - Twitter(TWTR.N)公布第一季度营收低于预期，受大型广告商支出不及预期所累，且对当前季度微博服务的营收预测远低于分析师预期。
Twitter股价周二盘后大跌12.3%至15.58美元。
截至3月31日当季，Twitter的月度活跃用户从去年第四季的3.05亿个温和增至3.1亿个，高于分析师预期。不过投资者对于Twitter提出业绩扭转计划后营收不及预期感到失望。
“明显Twitter有问题，”CRT Capital分析师Arvind Bhatia称。“增长并没有达到人们前一阵子的预期。”
Twitter面临用户增长迟滞的困境，因其复杂的界面令其不易吸引新用户。
作为重整计划的一部分，该公司已经把重点放在直播服务上，包括通过Periscope应用提供直播评论和视频流服务，以吸引新用户。但其面临着来自Facebook Inc (FB.O)的激烈竞争，后者最近加强了其视频直播产品Facebook Live。
Twitter预计，第二季营收料为5.9-6.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为6.7757亿美元。
第一季营收较上年同期增长36%至5.945亿美元，但低于分析师平均预估的6.078亿美元。
该公司第一季净亏损缩窄至7,970万美元，合每股亏损0.12美元，上年同期分别为净亏1.624亿美元和0.25美元。
剔除特殊项目后，第一季每股盈余为0.15美元，高于分析师平均预估的0.10美元。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 戴素萍/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。