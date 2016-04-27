Twitter营收不及预期 股价盘后大跌

路透4月26日 - Twitter(TWTR.N)公布第一季度营收低于预期，受大型广告商支出不及预期所累，且对当前季度微博服务的营收预测远低于分析师预期。

Twitter股价周二盘后大跌12.3%至15.58美元。

截至3月31日当季，Twitter的月度活跃用户从去年第四季的3.05亿个温和增至3.1亿个，高于分析师预期。不过投资者对于Twitter提出业绩扭转计划后营收不及预期感到失望。

“明显Twitter有问题，”CRT Capital分析师Arvind Bhatia称。“增长并没有达到人们前一阵子的预期。”

Twitter面临用户增长迟滞的困境，因其复杂的界面令其不易吸引新用户。

作为重整计划的一部分，该公司已经把重点放在直播服务上，包括通过Periscope应用提供直播评论和视频流服务，以吸引新用户。但其面临着来自Facebook Inc (FB.O)的激烈竞争，后者最近加强了其视频直播产品Facebook Live。

Twitter预计，第二季营收料为5.9-6.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为6.7757亿美元。

第一季营收较上年同期增长36%至5.945亿美元，但低于分析师平均预估的6.078亿美元。

该公司第一季净亏损缩窄至7,970万美元，合每股亏损0.12美元，上年同期分别为净亏1.624亿美元和0.25美元。

剔除特殊项目后，第一季每股盈余为0.15美元，高于分析师平均预估的0.10美元。(完)