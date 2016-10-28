焦点：推特拟裁员9%并终止视频应用Vine 着眼于2017年获利

2016年9月28日，纽约证交所内屏幕上显示的推特logo。 REUTERS/Brendan McDermid

路透10月27日 - 美国推特(TWTR.N)周四表示将在全球范围内裁员9%以压低成本，尽管其季度业绩优于华尔街下调后的预期，这提振其股价上扬。在出售公司失败之后，其股价下挫。

这次裁员是一项广泛的重组计划的组成部分，将有300多名员工受到影响，人数与一年前宣布的那轮裁员相近。另外，推特宣布将终止2013年推出的视频应用Vine。该应用在与Facebook的Instagram竞争时力不从心。

上述消息的冲击，得到第三季财报的缓冲。虽然推特第三季营收增长大幅放缓，但优于分析师的预期。推特股价收高0.64%，报17.40美元。

营收增长约8%至6.16亿美元，高于分析师平均预估的6.058亿美元。推特第二季营收增长20%，去年第三季增长58%。

面对Instagram和Snapchat等更加灵活的竞争对手，推特用户增长迟滞。推特表示，第三季平均月活跃用户数增加3%至3.17亿。

据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师曾预计推特的月均活跃用户数为3.163亿人。

“营收的基础是用户数要增加，但推特在这方面做得并不是特别好，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter说道。他还称推特的季度营收需增长2亿美元至3亿美元，以实现在2017年获利。

“今年的获利料低于1亿美元，所以真的很难找到理由用150亿或180亿美元买下一家获利仅为1亿美元的公司，”Pachter说道。

推特广告总营收为5.45亿美元，按年增长6%，其中90%来自移动广告。

据汤森路透I/B/E/S，扣除特殊项目，推特每股盈余(EPS)为0.13美元，高于分析师的预估均值0.09美元。

推特首席财务官Anthony Noto称，公司“对于如何进行业务投资更为自律，”并希望在2017年实现获利。

Noto表示，在优先要务中，推特通过与美国国家橄榄球联盟(National Football League)等组织达成合作，以促进其蓬勃发展的视频直播业务增长。广告商对视频直播越来越感兴趣，因该业务可能新的、更年轻的观众。

推特上个月聘请银行家寻找收购方，但潜在买家很少。外界认为Salesforce.com(CRM.N)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和Alphabet(GOOGL.O)等为数不多的企业可能有意收购推特，不过Salesforce最近表示不会出价收购推特。

**更多裁员**

截至6月，推特在全球共有3,860名员工。此次裁减的300多人主要是销售、合作和营销业务员工。

推特表示，预计第四季现金开支为1,000-2,000万美元左右，主要为遣散费支出。

Dorsey在周四的投资者会议上说，他不会对有关潜在出售的猜测置评。他在一份声明中表示，推特有“明确的计划，我们正在进行必要的改变以确保推特实现长期增长。”

推特第三季净亏缩窄至1.029亿美元，合每股亏损0.15美元。上年同期分别为亏损1.317亿美元和0.20美元。

推特还表示，下个月将推出“重大更新”，在保护用户免受不雅内容影响方面做出改变，而不雅内容使推特面临越来越多的批评声音。

推特业绩和股价表现图表：tmsnrt.rs/1RzU1eg

(完)