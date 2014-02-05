美股业绩：推特公布季度用户增长乏善可陈，股价盘后急挫逾10%

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透旧金山2月5日 - 社交媒体网站推特(Twitter) 周三公布2013年最后一季用户增长乏力，上市后首份季报令人失望，拖累股价盘后急挫超过10%。
该公司公布第四季营收2.43亿美元，超过投资人预期均值2.182亿美元。
但期内受密切关注的用户增长看来停滞。每月用户平均2.41亿，较前一季仅增加3.8%，为该公司开始发布用户数据以来最低增幅，去年前三季增幅分别为10%、7%和6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。