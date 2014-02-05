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中国财经报道 | 2014年 2月 6日 星期四 05:32 BJT

美股业绩：推特公布季度用户增长乏善可陈，股价盘后急挫逾10%

路透旧金山2月5日 - 社交媒体网站推特(Twitter) 周三公布2013年最后一季用户增长乏力，上市后首份季报令人失望，拖累股价盘后急挫超过10%。

该公司公布第四季营收2.43亿美元，超过投资人预期均值2.182亿美元。

但期内受密切关注的用户增长看来停滞。每月用户平均2.41亿，较前一季仅增加3.8%，为该公司开始发布用户数据以来最低增幅，去年前三季增幅分别为10%、7%和6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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