美股业绩：推特第四季营收预估令人失望，股价重挫逾10%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
推特高层主管称，通过裁员节省下来的资金，将投资于重点产品，但他们没指明是什么产品。
“我们仍在招聘，并进行人才投资...”Dorsey在公布业绩后的投资者电话会议上说。
第二季，推特月度用户数量平均增速创2013年上市以来最慢。
推特称，第三季营收增加57.6%至5.692亿美元。
截至9月30日的第三季，推特净亏损缩减至1.317亿美元，合每股亏损0.20美元。上年同期分别为亏损1.755亿美元和每股亏损0.29美元。
剔除一些项目后，推特每股盈余0.10美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计推特每股盈余0.05美元，营收为5.594亿美元。
推特股价盘后大跌约11%。周二在纽约证交所收报31.34美元。
推特业绩图表：here
(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/戴素萍)
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