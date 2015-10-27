美股业绩：推特第四季营收预估令人失望，股价重挫逾10%

推特高层主管称，通过裁员节省下来的资金，将投资于重点产品，但他们没指明是什么产品。

“我们仍在招聘，并进行人才投资...”Dorsey在公布业绩后的投资者电话会议上说。

第二季，推特月度用户数量平均增速创2013年上市以来最慢。

推特称，第三季营收增加57.6%至5.692亿美元。

截至9月30日的第三季，推特净亏损缩减至1.317亿美元，合每股亏损0.20美元。上年同期分别为亏损1.755亿美元和每股亏损0.29美元。

剔除一些项目后，推特每股盈余0.10美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计推特每股盈余0.05美元，营收为5.594亿美元。

推特股价盘后大跌约11%。周二在纽约证交所收报31.34美元。

推特业绩图表：here

(完)