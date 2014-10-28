美股业绩：Twitter用户数量及参与度令人失望，股价盘后大跌9.1%

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透旧金山10月27日 - 尽管Twitter 第三季用户增长了23%，但一个备受关注的用户参与度指标下滑7%令人失望，导致该股周一盘后大跌逾9%。
公司预计第四季营收可能也逊于市场目标。
不算周一的跌幅，Twitter股价自7月以来上涨近19%。
其他社交媒体和移动消息服务越来越受欢迎，用户对Twitter的使用下降令一些投资者担心。
公司公布第三季末时月度活跃用户数量增至2.84亿，较上年同期增长23%，增幅略低于前季的24%。担心Twitter的成长已经达到顶点的投资者非常关注该数据。
但全球每用户时间线浏览量(timeline views per user)下滑7%至636。第三季在美国下降6%至774。总体来看，总时间线浏览量为1,810亿，略低于分析师的预期。
该指标衡量用户参与度。不过Twitter高管称，为方便用户浏览内容而引入的一些变化，实际上减少了页面刷新次数，结果压低了时间线浏览量。
Twitter周一公布，第三季营收增加逾一倍至3.61亿美元，超过分析师平均预期的3.514亿美元。
不过公司预计第四季营收为4.4-4.5亿美元，而市场预期为4.488亿美元左右。
非公认会计原则(GAAP)获利为每股0.01美元，符合市场预期。上年同期为亏损0.13美元。
公司股价盘后下跌9.1%，至44.17美元，之前在纽约证交所收报48.56美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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