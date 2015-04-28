美股业绩：Twitter下调全年营收预估，股价一度重挫24%

“投资者措手不及也是正常，财报中看不出半点乐观的影子，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称，他周二卖出了所持该公司股票。

“Twitter还在增长，但若Twitter自己对财报都不乐观，投资者怎能乐观？”

Twitter第一季净亏损增至1.624亿美元，或每股0.25美元，前季为1.324亿美元或每股0.23美元。

扣除特殊项目，公司每股盈余(EPS)为0.07美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期Twitter每股盈余0.04美元。

Twitter股价在纽交所收跌18.2%至42.27美元。盘后扳回跌幅回升至43.16。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍)