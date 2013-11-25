Twitter采用新技术 强化用户隐私保护

路透11月22日(记者 Jim Finkle) -Twitter表示，该公司应用了一种保护用户隐私的安全技术，从而使那些希望窃取用户数据的行为变得更为困难，并呼吁其他互联网公司采取类似行动。很多互联网公司都希望避开政府情报机构的监控。

Twitter表示，此前主要使用HTTPS(安全超文本传输协议)加密数据，现在增加了名为“正向加密”(Forwardsecrecy)的更先进技术，以保护用户数据安全。

Twitter在博客中表示：“一年半之前，Twitter是首家完全采用HTTPS技术的公司。自此，采取保护用户隐私的举措就变得益发重要。”

自斯诺登曝光美国秘密监控计划以来，Twitter等美国互联网企业开始作出回应。

Facebook(FB.O)、谷歌(GOOG.O)、微软(MSFT.O)和雅虎(YHOO.O)公开抱怨称，政府不让他们公开数据收集活动。有些公司已经采用了新的隐私保护技术，以更好地保护用户数据。

“正向加密”可防止网络攻击者利用HTTPS的潜在漏洞。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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