Twitter采用新技术，强化用户隐私保护

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月22日 - Twitter表示，该公司应用了一种保护用户隐私的安全技术，从而使那些希望窃取用户数据的行为变得更为困难，并呼吁其他互联网公司采取类似行动。很多互联网公司都希望避开政府情报机构的监控。
Twitter表示，此前主要使用HTTPS(安全超文本传输协议)加密数据，现在增加了名为“正向加密”(Forward secrecy)的更先进技术，以保护用户数据安全。
Twitter在博客中表示：“一年半之前，Twitter是首家完全采用HTTPS技术的公司。自此，采取保护用户隐私的举措就变得益发重要。”
自斯诺登曝光美国秘密监控计划以来，Twitter等美国互联网企业开始作出回应。
Facebook 、谷歌 、微软 和雅虎 公开抱怨称，政府不让他们公开数据收集活动。有些公司已经采用了新的隐私保护技术，以更好地保护用户数据。
“正向加密”可防止网络攻击者利用HTTPS的潜在漏洞。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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