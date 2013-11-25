Twitter采用新技术，强化用户隐私保护

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月22日 - Twitter表示，该公司应用了一种保护用户隐私的安全技术，从而使那些希望窃取用户数据的行为变得更为困难，并呼吁其他互联网公司采取类似行动。很多互联网公司都希望避开政府情报机构的监控。

Twitter表示，此前主要使用HTTPS(安全超文本传输协议)加密数据，现在增加了名为“正向加密”(Forward secrecy)的更先进技术，以保护用户数据安全。

Twitter在博客中表示：“一年半之前，Twitter是首家完全采用HTTPS技术的公司。自此，采取保护用户隐私的举措就变得益发重要。”

自斯诺登曝光美国秘密监控计划以来，Twitter等美国互联网企业开始作出回应。

Facebook 、谷歌 、微软 和雅虎 公开抱怨称，政府不让他们公开数据收集活动。有些公司已经采用了新的隐私保护技术，以更好地保护用户数据。

“正向加密”可防止网络攻击者利用HTTPS的潜在漏洞。(完)