Twitter因软件故障导致服务中断 为九天内第二次

路透波士顿/旧金山3月11日 -Twitter(TWTR.N)周二出现故障，为九天以来的第二次。软件故障导致该公司流行的讯息服务中断约一个小时。

该公司向2.5亿用户道歉，称在“按计划配置一项核心服务时”遇到“意外状况”。

该公司称，故障大约发生在美国西部标准时间上午11点左右，到11点47分已经“完全恢复”。Twitter在证实发生故障前，其股价最多上涨了3.7%，但是此后回吐大部分涨幅，仅收高0.25%。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。