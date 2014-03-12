Twitter因软件故障导致服务中断 为九天内第二次

美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透波士顿/旧金山3月11日 -Twitter(TWTR.N)周二出现故障，为九天以来的第二次。软件故障导致该公司流行的讯息服务中断约一个小时。
该公司向2.5亿用户道歉，称在“按计划配置一项核心服务时”遇到“意外状况”。
该公司称，故障大约发生在美国西部标准时间上午11点左右，到11点47分已经“完全恢复”。Twitter在证实发生故障前，其股价最多上涨了3.7%，但是此后回吐大部分涨幅，仅收高0.25%。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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