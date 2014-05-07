推特股票禁售期结束后遭抛售 股价重挫18%至历史新低

路透5月6日 -推特(Twitter)(TWTR.N)股价周二在狂乱交易中重挫18%至新低，公司市值缩水超过40亿美元，由于六个月的股票禁售期结束后，公司早期的投资者开始抛售股票。

该股在纽约证交所收报31.85美元，尾盘时一度跌至11月7日上市以来的最低水平。有超过1.3亿股公司股票换手，为过去50个交易日平均日成交量的10倍。

本周到期的股票禁售期协议适用于公司内部人士、风险投资人和其他投资者持有的大约4.7亿股，合82%的股权。推特在2月曾允许出售一批股票，但规模仅有1,000万股，其中多数由非管理层员工持有。

“股价波动大于预期，说明投资者目前对推特的看法比较负面，”Atlantic Equities分析师James Cordwell对路透表示。

推特股票禁售期结束后，周二的表现与2012年末Facebook(FB.O)的情况形成鲜明的对比。Facebook在当年11月14日跳涨13%，约8亿股禁售到期后并未立即引发一波卖压。

推特自4月29日披露低迷的使用数据后，股价即在历史低点徘徊。

确实，对于用户成长及浏览量的疑虑，导致推特自12月底以来市值腰斩逾180亿美元；即便公司以每股26美元上市以来，两季均达成营收的目标。

推特股价虽然下挫，但看来仍不便宜。据汤森路透StarMine资料，在周二爆发卖压以前，推特预估市盈率为323倍。Facebook则约为39倍。

“我开始觉得人气可能过度偏空，但我认为短期内不会扭转乾坤，”Cordwell表示。

推特最大的股东--私募股权投资公司Rizvi Traverse一名发言人周五表示，该公司无意在禁售期后出脱持股。周二未能联系到Rizvi Traverse发表评论。该公司持有约8,520万推特股票。

持有大笔推特股票的Lowercase Capital周一亦表示不打算出售持股。(完)

(编译 徐文焰/龚芳; 审校 张荻)

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