Twitter下调全年营收预估 股价一度重挫24%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月28日 - Twitter(TWTR.N)公布季度营收低于华尔街预期，并下调全年营收预估，因新推出的直接反应广告需求疲弱，这导致周二股价一度重挫24%。
Twitter预计，2015年全年营收介于21.7-22.7亿美元，稍早预估为23-23.5亿美元。分析师此前平均预期全年营收为23.7亿美元。
Twitter表示，该公司新推出的直接反应广告未能带来预期的营收。该广告形式让企业可以直接向目标用户发送tweet，里面包括可以点击的商务名片，或者让用户点到广告商网站的链接。
Twitter公布，第一季营收从上年同期的2.505亿美元提高至4.36亿美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的4.568亿美元。
业绩数字在市场收盘前就泄露出来。市场数据公司Selerity发表tweet披露了Twitter业绩，并称是在Twitter投资者关系网站上找到这些数字的。
“投资者措手不及也是正常，财报中看不出半点乐观的影子，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称，他周二卖出了所持该公司股票。
“Twitter还在增长，但若Twitter自己对财报都不乐观，投资者怎能乐观？”
Twitter第一季净亏损增至1.624亿美元，或每股0.25美元，前季为1.324亿美元或每股0.23美元。
扣除特殊项目，公司每股盈余(EPS)为0.07美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期Twitter每股盈余0.04美元。
Twitter股价在纽交所收跌18.2%至42.27美元。盘后扳回跌幅回升至43.16。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。