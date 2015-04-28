Twitter下调全年营收预估 股价一度重挫24%

路透4月28日 - Twitter(TWTR.N)公布季度营收低于华尔街预期，并下调全年营收预估，因新推出的直接反应广告需求疲弱，这导致周二股价一度重挫24%。

Twitter预计，2015年全年营收介于21.7-22.7亿美元，稍早预估为23-23.5亿美元。分析师此前平均预期全年营收为23.7亿美元。

Twitter表示，该公司新推出的直接反应广告未能带来预期的营收。该广告形式让企业可以直接向目标用户发送tweet，里面包括可以点击的商务名片，或者让用户点到广告商网站的链接。

Twitter公布，第一季营收从上年同期的2.505亿美元提高至4.36亿美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的4.568亿美元。

业绩数字在市场收盘前就泄露出来。市场数据公司Selerity发表tweet披露了Twitter业绩，并称是在Twitter投资者关系网站上找到这些数字的。

“投资者措手不及也是正常，财报中看不出半点乐观的影子，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称，他周二卖出了所持该公司股票。

“Twitter还在增长，但若Twitter自己对财报都不乐观，投资者怎能乐观？”

Twitter第一季净亏损增至1.624亿美元，或每股0.25美元，前季为1.324亿美元或每股0.23美元。

扣除特殊项目，公司每股盈余(EPS)为0.07美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期Twitter每股盈余0.04美元。

Twitter股价在纽交所收跌18.2%至42.27美元。盘后扳回跌幅回升至43.16。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍)

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