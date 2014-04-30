Twitter第一季用户成长及浏览量再度令市场失望

路透旧金山4月29日 - Twitter Inc(TWTR.N)周二公布月度活跃用户2.55亿人，虽较前一季增长5.8%，但无法满足投资者对Twitter吸引更多用户的期待。

Twitter股价在盘后下跌将近10%，跌破上市挂牌以后的低点38.80美元。

Twitter用户第一季时间轴浏览量为1,570亿次，略少于部分分析师的预估。

这样的业绩透露出，Twitter想追上Facebook(FB.O)的动能正在放缓。去年12月股价最高时Twitter市值达460亿美元，但2013年营收仅有6.65亿美元，使其成为全球最贵的股票之一。

但好景从2月开始现变化，当时Twitter执行长Dick Costolo在公布用户成长率降至数年低位之后誓言要重振用户成长。从那以后，Twitter股价就比巅峰时期低了40%。

Twitter公布，每千次时间轴浏览量的广告营收增加将近一倍至1.44美元。此为衡量其广告效益的一项数据。

Twitter称季度营收为2.50亿美元，优于分析师预期，因其移动广告吸引更多浏览者的回应。

不计特殊项目Twitter损益两平，优于分析师原预估的每股亏损0.03美元。但Twitter表示以净损绝对值来看几乎是上年同期的五倍，从2,700万美元增至1.32亿美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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