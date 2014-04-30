Twitter第一季用户成长及浏览量再度令市场失望

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山4月29日 - Twitter Inc(TWTR.N)周二公布月度活跃用户2.55亿人，虽较前一季增长5.8%，但无法满足投资者对Twitter吸引更多用户的期待。
Twitter股价在盘后下跌将近10%，跌破上市挂牌以后的低点38.80美元。
Twitter用户第一季时间轴浏览量为1,570亿次，略少于部分分析师的预估。
这样的业绩透露出，Twitter想追上Facebook(FB.O)的动能正在放缓。去年12月股价最高时Twitter市值达460亿美元，但2013年营收仅有6.65亿美元，使其成为全球最贵的股票之一。
但好景从2月开始现变化，当时Twitter执行长Dick Costolo在公布用户成长率降至数年低位之后誓言要重振用户成长。从那以后，Twitter股价就比巅峰时期低了40%。
Twitter公布，每千次时间轴浏览量的广告营收增加将近一倍至1.44美元。此为衡量其广告效益的一项数据。
Twitter称季度营收为2.50亿美元，优于分析师预期，因其移动广告吸引更多浏览者的回应。
不计特殊项目Twitter损益两平，优于分析师原预估的每股亏损0.03美元。但Twitter表示以净损绝对值来看几乎是上年同期的五倍，从2,700万美元增至1.32亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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